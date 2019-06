Desatascos Barcelona enumera diversas formas de evitar un atasco en las tuberías Comunicae

lunes, 10 de junio de 2019, 17:31 h (CET) Las causas habituales de la formación de atascos en las tuberías se debe al mal uso que hacen los usuarios de sus redes de saneamiento. Por ello, es muy importante conocer cómo se pueden evitar que los residuos atraviesen a través de los desagües y taponen la tubería Los desagües son la primera vía a través de la cual se filtran los residuos orgánicos que se vierten a través de los saneamientos de las viviendas. La forma más fácil de evitar un atasco pasa por concienciar a los usuarios de las consecuencias que trae arrojar restos a través de los desagües.

El atasco más común que se produce en tuberías y las redes de alcantarillado nace a causa del vertido incontrolado a través del inodoro de toallitas higiénicas. Estas toallitas no son fácilmente degradables -ni incluso las que prometen serlo- y producen graves problemas de atascos que afectan a los usuarios; además de que la tubería queda inutilizable porque no filtra el agua, el atasco genera malos olores que salen a la superficie.

En los desagües de la ducha pueden instalarse sumideros y rejillas que filtren el agua y no dejen pasar los pelos para que no se enreden en el interior de la tubería y provoquen un tapón.

En cuanto a la cocina, se pueden tomar medidas para proteger las tuberías como no verter aceite hirviendo a través del fregadero, puesto que puede dañar las paredes de las tuberías. También habrá que evitar arrojar restos de alimento de comida. Para todos estos residuos existe un sistema de reciclaje por el cual se les puede dar un buen uso sin dañar a las redes de agua ni al medio ambiente.

En Desatascos Barcelona intentan concienciar a todos sus clientes de los peligros que entraña el vertido descontrolado de residuos, tanto a las tuberías como el alcantarillado público. Siguiendo estos sencillos consejos es poco probable que se produzca un atasco en cualquier tubería. Para complementar el buen estado de las tuberías, ofrecen a los clientes un servicio de contratos de mantenimiento con el que periódicamente realizarán inspecciones de las redes de agua, para comprobar su estado, y reparar cualquier avería o atasco que localicen.

Esta empresa no ofrece solo sus servicios para la ciudad de Barcelona, si no que también ofrece desatascos en otras localidades como Martorell o San Cugat. Los servicios de fontanería más completos para toda la provincia de Barcelona, se pueden hallar en Desatascos Barcelona.

