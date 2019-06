Blau Hotels for Holidays y ROIG lanzan un nuevo concurso de Instagram Comunicae

lunes, 10 de junio de 2019, 17:11 h (CET) Blau Hotels for Holidays y ROIG han puesto en marcha el Concurso BLAU & ROIG, un nuevo concurso de Instagram en el que los participantes tendrán que usar sus mejores artes fotográficas para ganar una estancia de dos noches en Mallorca en alguno de los hoteles Blau Hotels for Holidays y un coche descapotable para recorrer la isla durante ese tiempo La cadena hotelera Blau Hotels for Holidays y el servicio de transporte ROIG han diseñado en conjunto un nuevo concurso de Instagram en el que animan a participar a todo aquel que disponga de cuenta en esta red social subiendo una fotografía de Mallorca a su perfil. El participante seleccionado como ganador podrá disfrutar de dos noches en la isla en uno de los hoteles de Blau con un coche descapotable a su disposición facilitado por ROIG.

Los interesados en participar en el concurso tendrán que publicar en sus perfiles de Instagram una fotografía en la que se pueda apreciar alguno de los vehículos de alquiler ROIG -coches, autobuses, taxis- en un paisaje que pertenezca a Mallorca. La fotografía seleccionada debe llevar las etiquetas @roigmallorca y @blauhotels y los hashtags #drivemallorca y #Roigvibes. Además, los participantes tendrán que empezar a seguir los perfiles de Instagram de Blau y ROIG.

El concurso estará abierto a la participación hasta el 22 de septiembre a las 23:59pm, momento en el que se dará por finalizado y el jurado formado por miembros de las dos entidades se reunirá y seleccionará 3 imágenes finalistas que se publicarán en sus redes sociales durante el 24 y el 25 de septiembre. La fotografía que obtenga más “Me gusta” será la ganadora del concurso cuyo ganador se dará a conocer el 30 de ese mismo mes y tendrá hasta el 31 de mayo de 2019 para disfrutar del premio.

Blau Hotels

Blau Hotels for Holidays es una cadena hotelera que ofrece servicios de alojamiento en zonas vacacionales de Mallorca, Punta Cana y Varadero. El compromiso de calidad de Blau Hotels for Holidays reside en el gran equipo humano que, día a día, se dedica a satisfacer las necesidades de sus huéspedes con una completa oferta de servicios e instalaciones, en las numerosas actividades que los clientes podrán realizar en los hoteles y en los servicios únicos que los hoteles ofrecen a familias, parejas y grupos de amigos que desean disfrutar de unas vacaciones inolvidables.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.