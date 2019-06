Según DondeReparo.com, en España se rompen más de 4 millones de móviles al año Comunicae

lunes, 10 de junio de 2019, 16:52 h (CET) Las roturas de teléfonos son más habituales de lo que parece. La startup asegura que cada 5 segundos se rompe un nuevo teléfono en nuestro país A causa de esta elevada cifra de móviles rotos, en los últimos años ha habido un auge de los servicios de reparación. Sin embargo, DondeReparo.com asegura que la opción de reparar está presente principalmente en los primeros dos años de vida del dispositivo, puesto que el valor percibido es aún elevado y cercano al momento de compra.

A medida que pasa el tiempo, este interés por reparar el teléfono, pasa a convertirse en una razón por la que comprar uno nuevo. Según la empresa, esto se debe a la complejidad para encontrar un lugar fiable y con un buen precio y calidad en el servicio cerca de nuestra zona de residencia, pero realmente no hay ningún problema si se escoge el sitio correcto. Desde DondeReparo.com aseguran que de todos los teléfonos con la pantalla rota (que son más del 90% de las reparaciones fuera de garantía), el 50% solo tiene el cristal roto (y no el LCD), con lo que el móvil puede seguir usándose una vez reparado, sin problemas.

Además de que la opción de reparar el teléfono resulta más económica que adquirir uno nuevo, desde la empresa también apuntan que reparando se reduce el impacto en el medio ambiente. “Tanto si reparamos nuestro móvil roto, como si lo vendemos y compramos uno reacondicionado, estamos contribuyendo a alargar la vida de nuestra cartera y también de nuestro planeta”, comenta Alberto Raba, fundador de DondeReparo.com

Razones por las que reparar el móvil

El 90% de las reparaciones de móviles se realizan fuera de las estructuras oficiales de las marcas, por lo que existen muchos reparadores de calidad, que utilizan piezas originales restauradas. En la misma línea, hay más de 5.000 empresas que reparan móviles en España. La mayor parte son empresas sólidas, fiables y muy consolidadas. Los datos confirman el éxito de las reparaciones y es que al año, se realizan más de 2,5 millones de reparaciones no cubiertas por la Garantía oficial de los fabricantes.

Además, si no se opta por la reparación y se compra un teléfono reacondicionado (*teléfonos que han sido revisados y puestos de nuevo en venta, cambiando todas las piezas necesarias, y con alto nivel de garantía y calidad), se contribuirá a prolongar la vida útil de la tecnología y a reducir el impacto de la extracción de muchas materias primas que intervienen en la fabricación de un móvil nuevo. Así pues, no hay por qué temer si se escoge un sitio de calidad.

DondeReparo.com ofrece a las personas que quieren reparar su dispositivo un servicio de búsqueda de reparadores expertos, donde se pueden comparar los diferentes precios y reservar cita. Asimismo, cuentan con opiniones de otros usuarios, así como descuentos e información útil para entender qué ocurre en un proceso de reparación.

En DondeReparo.com ofrecen 6 meses de garantía en la reparación, garantía de devolución del dinero si se toma la decisión de no reparar y garantía de solución alternativa si el reparador no puede solucionar el problema.

Acerca de DondeReparo.com

DondeReparo.com es una startup de nueva creación que se dedica a facilitar a los usuarios las mejores alternativas para su teléfono roto, desde reparar al mejor precio con reparadores profesionales hasta adquirir un teléfono reacondicionado o vender el antiguo.

Uno de sus objetivos aparte de reducir el precio de la reparación para los usuarios, es la reutilización de los terminales para un uso sostenible y responsable de las tecnologías, reduciendo el impacto en el medio ambiente. Su finalidad es conseguir un equilibrio en el ámbito social, económico y medio ambiental y lograr una economía sustentable.

De momento, DondeReparo.com ha empezado a ofrecer sus servicios en Madrid e irán ampliando a otras capitales de provincia en un medio plazo.

