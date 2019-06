Karvel y la música sin etiquetas. El estilo de producción musical del momento Comunicae

lunes, 10 de junio de 2019, 15:31 h (CET) La libertad creativa y las nuevas técnicas de producción abren las puertas a colaboraciones entre artistas de diferentes estilos con resultados únicos La industria musical ha cambiado en los últimos años y gran parte de ese cambio lo debemos a las nuevas plataformas de promoción en Internet. Sin necesidad de firmar con una discográfica, los artistas y productores tienen a su alcance llevar su música a sus fans. Eso ha provocado que no hayan límites, normas, ni etiquetas en los estilos de música emergentes que ocupan todos los medios.

Un buen ejemplo de esta nueva tendencia de producción musical sería el primer single en solitario del productor español Karvel. Con temas producidos para otros artistas que abarcan desde el trap, electrónica, pop o reggaeton, llega su carta de presentación junto al cantante de música electrónica Ghost Isle con el tema ´Calm Me Down´, que se ha posicionado como una de las mejores producciones de música underground de 2019 y que desde el minuto uno te hipnotiza con una historia progresiva pensada para ser un misterioso tema de culto para los amantes de la música urbana.

La creatividad para esta nueva oleada de jóvenes productores musicales, es una de las bases más importantes a la hora de crear sus temas. Nadie les impide mezclar ritmos, estilos y sonidos llevados a un terreno personal para crear beats y colaboraciones de lo más llamativas.

En suInstagram apenas deja ver su imagen, pero en sus historias algo se puede intuir de sus continuas colaboraciones y de su equipo de producción, que seguro nos va a traer joyas musicales para todos los gustos. De momento podemos escuchar su reciente tema `Calm Me Down` en todas las plataformas para que cada uno ponga su etiqueta a este brillante estilo.

Spotify: https://spoti.fi/2X1N6ah

Soundcloud: https://bit.ly/2EYqMUY

YouTube: https://youtu.be/mrdLcI2Y0X8

Web: https://www.karvelmusic.com/

