Quiero impulsa Sustainable Brands® Madrid 2019, el evento internacional de referencia en sostenibilidad Comunicae

lunes, 10 de junio de 2019, 14:52 h (CET) Bajo el lema ‘Moonshots for Humankind’, en esta V edición más de 30 ponentes internacionales abordarán cómo impulsar el pensamiento disruptivo para acelerar el cambio. El evento, que se celebrará del 17 al 18 de octubre, cuenta con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Madrid y el patrocinio de Grupo Red Eléctrica, L´Oreal España y Brambles-Chep Quiero, consultora que trabaja en la ecuación de negocio, sostenibilidad y marca, impulsará una nueva edición de Sustainable Brands® Madrid, el encuentro internacional de referencia en Europa en materia de desarrollo sostenible, que cada año analiza y comparte las experiencias más destacadas de las empresas y organizaciones más comprometidas a través de modelos de negocio centrados en las personas y el entorno.

El evento, que en esta ocasión lleva por lema ‘Moonshots for humankind: Creating mind-sets to rock de change’ (‘Moonshots para la humanidad: Creando un cambio de mentalidad para afrontar el cambio’), tendrá lugar los días 17 y 18 de octubre en el edificio CentroCentro, espacio de producción artística y cultural ubicado en el Palacio de Cibeles de Madrid. Serán dos días en los que más de 30 ponentes nacionales e internacionales compartirán los retos, éxitos y fracasos de sus modelos de negocio y tratarán de inspirar con ideas disruptivas para una vida más sostenible.

'Con esta nueva edición queremos fomentar la innovación disruptiva a través de los ‘Moonshots’, ideas radicales para generar cambios impensables en un primer momento, con un impacto transformador en la sociedad. Nos estamos quedando sin tiempo de reacción para afrontar los retos globales. Este año se cumple medio siglo de la llegada del hombre a la Luna, por eso desde Quiero y Sustainable Brands® Madrid estamos trabajando para conformar un programa con empresas vanguardistas que están llevando a cabo cambios disruptivos, con el foco puesto en las personas y el planeta', explica Sandra Pina, socia de Quiero y directora de Sustainable Brands® Madrid 2019.

La V edición de Sustainable Brands® -la tercera consecutiva que se celebra en Madrid- explorará la metodología de pensamiento ‘Moonshot’ desde tres áreas: personal, de marca y su aplicación a los negocios.

El programa se dividirá en tres bloques temáticos centrados en el pensamiento ‘Moonshot’:

El poder del ‘Moonshot thinking’ : introducción a este pensamiento para desaprender lo aprendido y generar nuevos aprendizajes a nivel de transformación profesional y personal.

‘Moonshot thinking’ introducción a este pensamiento para desaprender lo aprendido y generar nuevos aprendizajes a nivel de transformación profesional y personal. Mentalidad ‘Moonshot’: cómo pasar del proyecto a la mentalidad ‘Moonshot’, buscando inspiración para impulsarla en todos los ámbitos y funciones, ya sean directivas, de marketing o sociales, a nivel de organización o personales, para mejorar el propósito de vida.

‘Moonshot’: cómo pasar del proyecto a la mentalidad ‘Moonshot’, buscando inspiración para impulsarla en todos los ámbitos y funciones, ya sean directivas, de marketing o sociales, a nivel de organización o personales, para mejorar el propósito de vida. ‘Moonshots’ para impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): casos prácticos de empresas, administraciones públicas y ONG que a través de los ODS han generado transformaciones disruptivas e interdisciplinares en la sociedad. Ponentes y colaboradores

Entre los ponentes que ya han confirmado su asistencia destacan Seth Goldman, presidente ejecutivo del Board de Beyond Meat; Jonathan Yohannan, vicepresidente senior de Comunicaciones Integradas de KIND Snacks; Niall Dunne, CEO de Polymateria, Irene Milleiro, directora global de Campañas en Change.org, y Bas Van Abel, fundador y miembro no ejecutivo de la Junta Directiva de Fairphone

Sustainable Brands® Madrid 2019 cuenta con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Madrid y con el patrocinio de Grupo Red Eléctrica, L´Oreal España y Brambles-Chep. B Lab Europe y el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid son socios, y la Asociación de Marketing de España, Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership y Forética son colaboradores del encuentro. Los medios colaboradores de esta edición son Atresmedia, Ciudad Sostenible, Diario Responsable y Marketing Directo.

Entradas

Ya están disponibles las entradas para asistir a todas las conferencias de Sustainable Brands® Madrid 2019, que se pueden obtener con descuento hasta el 31 de julio por 350 euros. Además, existe una tarifa especial de 250 euros para ONG, estudiantes y desempleados.

