Taiwán: Símbolo de abundante generosidad en América del Sur

El 29 de Mayo del 2019, el Gobierno de la República de China (Taiwán) entregó al Gobierno de la República del Paraguay un nuevo desembolso para la construcción de viviendas sociales y proyectos de infraestructura básica para beneficiar a las familias de escasos recursos, en el marco del proyecto “Che Tapýi”. Este es el primer desembolso correspondiente al año 2018, lo cual consiste en USD 4.400.000, que será destinado a la terminación de viviendas en varios puntos del país. El Embajador de la República de China (Taiwán), Diego L. Chou, Ph. D. destacó: “el apoyo del gobierno taiwanés se duplicará en este Gobierno, ya que se ha logrado una cooperación no reembolsable de 150 millones de dólares, que se implementará en varias áreas sociales, principalmente en la construcción de viviendas a familias en situación de vulnerabilidad.”



Los US$ 4.400.000 entregados ahora por la República de China (Taiwán), al Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat (MUVH), serán destinados a la terminación de viviendas sociales en el marco del Proyecto Che Tapýi que se está ejecutándose con el financiamiento del Gobierno Taiwanés para unas 4.500 viviendas. Dicho desembolso forma parte de una cooperación monetaria que llega a los 71 millones de dólares en total, del proyecto “Che Tapýi”, que se encuentra en etapa de conclusión.



En esta ocasión, el Embajador de la República de China (Taiwán), Diego L. Chou, Ph. D. destacó la renovación de la cooperación con el Gobierno Paraguayo que se implementará durante la gestión del Presidente Mario Abdo Benítez: “el año pasado, gracias a la primera visita de Estado del excelentísimo señor Presidente a nuestro país, renovamos no solamente nuestro compromiso de seguir luchando por nuestra causa, democracia, libertad, derechos humanos sino también la fe de seguir colaborando con miras al beneficio de todos los hermanos paraguayos”, aseguró . El Distinguido Embajador de China (Taiwán) añadió que se busca apuntar a 3 ejes principales, como inversión, infraestructura y comercio; subrayó la voluntad de su gobierno de fortalecer la cooperación con el Paraguay: “Taiwán tiene la mejor voluntad y predisposición de seguir trabajando juntos hacia el progreso y hacia el bien común de nuestras naciones hermanas.”



El representante del Gobierno Paraguayo, ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Dany Durand, celebró la continuidad de la cooperación con la República de China (Taiwán), que en esta nueva etapa del Gobierno apunta a dar respuesta a la alta demanda de viviendas en los Bañados, unos barrios extensos de Asunción, y asevero: “esta entrega del desembolso referente a las viviendas sociales que se está haciendo en nuestro país es una demostración más de la cooperación que China (Taiwán) lleva con nosotros adelante.” Durand informó que se está trabajando para llevar adelante en forma eficiente a los nuevos proyectos de construcción: “Esperemos en corto plazo cerrar los acuerdos con la Municipalidad de Asunción, para que los hermanos que hoy están bajo agua puedan tener un techo propio gracias a la ayuda y colaboración del Gobierno de Taiwán”, refirió.



Para la Diputada Nacional Esmérita Sánchez de Da Silva: “en esta nueva etapa se prevé dar solución a la problemática y necesidades de unas 3.000 familias paraguayas con escasos recursos y en situación de pobreza. Estos proyectos que se llevan adelante con la hermana República de China (Taiwán) dentro del Ministerio del Urbanismo Vivienda y Hábitat, van a beneficiar a aproximadamente a más de 3.000 familias en esta zona tan carenciada y tan necesaria para el aporte del Estado Paraguayo.”



Esta cooperación exitosa se hace posible gracias a las excelentes relaciones bilaterales que existen entre el Paraguay y China (Taiwán); por sobre todo es evidente la voluntad de Taipéi en ayudar de manera desinteresada al pueblo del Paraguay.



El 6 de junio del 2019, en el marco de la entrega de viviendas en el territorio de la ciudad de Itauguá, el Embajador Diego Chou acentuó: “las relaciones bilaterales son excelente, excelente porque los dos países se respetan, se apoyan, se quieren y estamos muy contentos.” En esta ocasión se entregaron 135 viviendas bajo el programa Che Tapyi, donación del Gobierno de la República de China (Taiwán), proyecto ejecutado a través del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).



Los pobladores de Itauguá no solo se benefician con las nuevas casas sino con infraestructura para su comunidad, como consultorio ambulatorio, mejoramiento de escuelas, obras viales, instalación de áreas recreativas y deporte entre otros, con una inversión total de más de 10 mil millones de guaraníes. El acto inaugural fue presidido por el jefe de Estado Mario Abdo Benítez, junto con el Embajador de la República de China Taiwán, Diego L. Chou.



Cabe destacar que en el marco de la visita oficial realizada por el presidente Mario Abdo Benítez a la República de China (Taiwán), en octubre del 2018, el Gobierno Paraguayo logró una nueva cooperación no reembolsable del Gobierno Taiwanés por un monto de 150 millones de dólares, para el periodo comprendido entre los años 2018 al 2023.



De esta forma se duplica la cooperación y será para diferentes proyectos en el área de Asistencia Humanitaria y Social, Educación, Soluciones Habitacionales, Infraestructura Vial, Salud Pública, Seguridad y Defensa. En este contexto se prevé la implementación del proyecto Che Tapýi, Fase II. En la actualidad existe la posibilidad de construir entre 200 a 250 viviendas en la ciudad de Pilar, con un monto de USD 5 millones, financiación otorgada por el Gobierno de Taiwán.



El Gobierno de China (Taiwán) ha colaborado siempre, desde hace tiempo, y ahora sigue continuando con este proyecto. En los últimos 5 años ha hecho una inversión de USD 71 millones para la construcción de 4.500 viviendas. Los proyectos de cooperación con el noble país asiático van a continuar en los próximos años, por ende los niveles de reducción de pobreza en el Paraguay tendrán nuevos logros.