Riot Games firma dos nuevos sponsors para la League of Legends European Championship (LEC)

lunes, 10 de junio de 2019, 11:56 h (CET) La LEC sigue aumentando su liderazgo como la competición con más sponsors mainstream incorporando a Warner Music y Tchibo para el split de verano de 2019. Los proveedores oficiales, DXRacer revelan la "King Series", la nueva silla gaming de la LEC para dar comienzo al split de verano Riot Games se complace en anunciar dos importantes marcas como nuevos patrocinadores de la League of Legends European Championship (LEC). La liga europea de esports con más sponsors mainstream revela el patrocinio de la discográfica estadounidense Warner Music y los proveedores de café líderes del mercado, Tchibo.

Estas colaboraciones significan un nuevo paso adelante en un 2019 muy exitoso para la liga europea. Este año, la LEC ha conseguido el patrocinio de marcas importantes en sectores como el automovilismo (KIA), las bebidas energéticas (Red Bull) y el combustible (Shell); mientras que el split de primavera ha experimentado un aumento del 50% en espectadores únicos con respecto al año pasado, lo que ha convertido a la LEC en la liga de esports más vista de Europa. Ahora, dos nuevos sectores se unen como sponsors del split de verano de la LEC, cada uno aportando valores únicos al campeonato.

Warner Music

Warner Music Central Europe se ha incorporado como el patrocinador oficial de la música del split de verano de la LEC en 2019. La gigante discográfica americana realizará una nueva banda sonora para la liga europea, en la que aportará una canción para las pausas entre cada partido, además de elevar el entretenimiento y mejorar la experiencia en los futuros eventos. Warner Music también buscará nuevas vías para mejorar el contenido de la LEC durante el próximo split.

Tchibo

La marca alemana de café, Tchibo, es conocida por ser el mayor proveedor de café para los negocios, desde hoteles a cafeterías, y se convertirá en el primer sponsor nacional de la LEC, enfocado en los países de habla alemana. Tchibo patrocinará el espectáculo previo al inicio de Summoner’s Inn (la liga alemana de League of Legends), además de proveer de sus cafés al estudio de la LEC en Berlín.

“Comenzamos el split de verano dando la bienvenida a dos fantásticas marcas: Warner Music y Tchibo. Nuestra creativa colaboración con Warner Music y sus artistas añadirán un nuevo estilo musical y mucho más contenido para la LEC y sus seguidores”, explica Alban Dechelotte, Head of Sponsorships and Business Development. “Tchibo es nuestro primer sponsor a nivel nacional. Estas colaboraciones nos permitirán realizar un acercamiento más personalizado con las marcas interesadas en mercados específicos. Esto es algo que solo la LEC puede ofrecer y es gracias a nuestra estrategia de patrocinios en nuestros mercados clave a través de los canales de retransmisión locales: O'Gaming en Francia, LVP en España, PG Esport en Italia, Frenzy en Polonia y Summoners Inn en Alemania, quienes

llevarán a cabo la colaboración con Tchibo en el espectáculo previo a sus retransmisiones. No solo es importante forjar estas colaboraciones, sino también crear contenido a medida para cada sponsor y que sea relevante y atractivo para nuestra audiencia en los diferentes territorios”.

Por otro lado, los proveedores oficiales de la LEC, DXRacer, fabricantes de algunas de las sillas gaming más importantes del mundo, presentan la nueva King Series en la primera jornada del split de verano. Esta silla ofrece una gran variedad de posibilidades de personalización, llegando a límites increíbles al ofrecer la posibilidad de estirar ampliamente su estructura a lo largo y ancho. Su sistema ergonómico está diseñado para ayudar a los jugadores a mantener una posición recta durante las largas sesiones de juego. DXRacer se unió como proveedor oficial al inicio del split de primavera de la LEC a principios de 2019.

El split de verano de la LEC empieza hoy a las 18:00 CET y tendrá lugar todos los viernes y sábados durante el verano. Las entradas se pueden comprar aquí.

Visita eu.lolesports.com para estar al tanto de las nuevas marcas que se unirán como patrocinadores de la LEC en 2019.

