"Los pacientes están cansados de escuchar que están obesos porque quieren" Comunicae

lunes, 10 de junio de 2019, 10:24 h (CET) Este jueves, 13 de junio, a las 19:30h en el salón de actos del Aquarium de San Sebastián, con entrada libre hasta completar aforo, se ofrecerá el Aula de Salud bajo el título "Obesidad: ¿Qué puedo esperar de las soluciones quirúrgicas?" Este jueves, 13 de junio, a las 19:30h en el salón de actos del Aquarium de San Sebastián, con entrada libre hasta completar aforo, se ofrecerá el Aula de Salud bajo el título “Obesidad: ¿Qué puedo esperar de las soluciones quirúrgicas?”.

Los especialistas en Aparato Digestivo Juan Ignacio Arenas, Francisco Zozaya, y en Cirugía Digestiva, Javier Murgoitio y José Luis Elósegui impartirán el Aula de Salud.

Al final de la charla se abrirá un turno de preguntas donde los ciudadanos podrán resolver sus dudas con los especialistas. Donostia-San Sebastián, 10 de junio de 2019. Este jueves, 13 de junio, a las 19:30 horas, se celebrará un nuevo Aula de Salud de Policlínica Gipuzkoa en el Salón de Actos del Aquarium de San Sebastián. Los especialistas en Aparato Digestivo Juan Ignacio Arenas y Francisco Zozaya, junto con los especialistas en Cirugía Digestiva, Javier Murgoitio y José Luis Elósegui, impartirán el Aula de Salud bajo el título “Obesidad: ¿Qué puedo esperar de las soluciones quirúrgicas?”

La nueva Unidad Integral de Obesidad de Policlínica Gipuzkoa y el Hospital de Día Quirónsalud Donostia cuenta con un equipo multidisciplinar formado por endocrinólogas, especialistas en aparato digestivo, psicólogas, nutricionista, médico deportivo, cirujanos digestivos y personal específico de atención al paciente.

“Los pacientes que se presentan en nuestras consultas son personas que llevan muchos años realizando dietas y tratamientos farmacológicos. En muchas ocasiones no se les considera enfermos y están cansados de escuchar que están obesos porque quieren”, comenta Javier Murgoitio, cirujano general y digestivo de la Unidad Integral de Obesidad.

“Las operaciones que realizamos en la Unidad son mínimamente invasivas y logramos no solo que el paciente disminuya su sobrepeso, sino que, a su vez, el 90% mejora en la hipertensión arterial, el 99% en la apnea del sueño, el 55% en la diabetes mellitus tipo II y el 80% en las hiperlipidemias. Todo ello puede lograrse gracias al seguimiento multidisciplinar y cercano al paciente que nos ayuda a conseguir los mejores resultados”, subraya el cirujano general de la Unidad Integral de Obesidad.

Todos los pacientes reciben una atención personalizada y son acompañados durante todo el proceso por un prestigioso equipo multidisciplinar que pone a su disposición 4 programas de adelgazamiento: Pérdida de peso mediante Medicina del Deporte, Balón Intragástrico, Técnica Endoscópica Apollo y Cirugía Bariátrica. Los ponentes del Aula de Salud son los encargados de llevar a cabo estos dos últimos programas.

La Técnica Endoscópica Apollo es un método de reducción de estómago mínimamente invasivo que se realiza por vía oral, mediante endoscopia, que no requiere cirugía y no deja cicatrices externas. Por otro lado, el programa de Cirugía Bariátrica es una técnica que se lleva a cabo mediante laparoscopia constituyen una solución para reducir el peso a valores normales.

Toda esta información se tratará en profundidad este jueves, 13 de junio, a las 19:30h, en el Aquarium de San Sebastián.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo hospitalario más importante de España y el tercero de Europa. Está presente en 13 comunidades autónomas, cuenta con la tecnología más avanzada y dispone de una oferta superior a 6.500 camas en más de 100 centros, como la Fundación Jiménez Díaz, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Universitario Dexeus, Ruber, Centro Médico Teknon, Hospital La Luz, Policlínica Gipuzkoa, etc, así como con un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional.

Trabajamos en la promoción de la docencia (siete de nuestros hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (contamos con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, único centro investigador privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).

Asimismo, nuestro servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros, y la traslación clínica de nuestras investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando numerosos proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como cardiología, endocrinología, ginecología, neurología, oncología, y medicina deportiva entre otras.

