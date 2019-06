Alemania: es legal que Booking exija al hotel el mejor precio La oficina antimonopolio no ha tenido más remedio que aceptar el dictamen, que puede ser recurrido Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 9 de junio de 2019, 09:33 h (CET)

Los tribunales de justicia alemanes han dado un espaldarazo a las políticas de Booking, en contra del gobierno del país. El Tribunal Regional Superior de Düsseldorf ha considerado legal que Booking pueda exigir a los hoteles con los que firma acuerdos de distribución que su precio sea el más barato de los que ofrezcan. Esta práctica, habitual en los contratos entre hoteles y la primera OTA del mundo, había sido prohibida en Alemania por la Oficina Federal de Cárteles, que es una institución pública que lucha en favor de la competencia. Esta oficina federal había determinado que la exigencia de Booking era ilegal. El portal americano acudió a la justicia.

Para los jueces, la cláusula por la que Booking exige a un hotel que si firma su venta con este portal no ofrezca a nadie más un precio más barato, no restringe la competencia y es necesaria para evitar “un desvío desleal de las reservas de los clientes”. Por lo tanto, los jueces consideran justificada esta exigencia del portal.

Esta exigencia de los portales como Booking hace que muchos clientes busquen en el portal cuál es el mejor precio que ofrece el hotel para unas fechas determinadas.

La Oficina Federal de Cárteles o Bundeskartellamt mostró su disconformidad con la decisión judicial afirmando que “dado el rápido crecimiento del mercado para las reservas en el portal de hoteles y la creciente dependencia de los hoteles en Booking.com, que tiene ya más del 60 por ciento del mercado, lamentamos no haber podido convencer al tribunal de Düsseldorf de las razones de nuestra decisión contra Booking”. Andreas Mundt, el presidente de la oficina antimonopolio, sin embargo, no ha tenido más remedio que aceptar el dictamen que puede ser recurrido. Sin embargo, abre las puertas a que Booking pueda terminar teniendo razón en sus exigencias.

Esta exigencia de Booking para los hoteles está en la base de su éxito porque el cliente suele tener la impresión de que el precio que encuentra en Booking es siempre el mejor y, por lo tanto, no le vale la pena seguir buscando en otras OTAs o incluso en la propia web del hotel o de la cadena hotelera.

