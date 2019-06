Planes para disfrutar del verano: la azotea Baileys Treat Bar, Autocine Madrid RACE y Clásicos en Alcalá Comunicae

viernes, 7 de junio de 2019, 15:56 h (CET) Se han hecho rogar, pero por fin han llegado el sol y el calor. He aquí una serie de planes infalibles para estrenar el calor de Madrid: Baileys Treat Bar, hamacas en Autocine Madrid RACE y festival Clásicos en Alcalá Baileys Treat Bar: se ha aliado con seis de los locales más dulces y rompedores de los barrios madrileños de Chueca y Malasaña, en plena efervescencia en esta época, en la Ruta del Capricho, por la que cada uno de ellos diseña e incluye en su carta, hasta el 23 de junio, una receta que incorpore Baileys Strawberries & Cream, la nueva variedad que la marca lanza este verano en edición limitada. Estos espacios son La Pecera (Velarde, 2), la primera heladería taiyaki de Madrid, que con su inspiración japonesa ha creado el primer helado Taiyaki de Baileys S&C; N2 Lab (Gravina, 5), que elabora unos helados muy diferentes, hechos a base de nitrógeno líquido, y ofrece el primer helado de nitrógeno líquido sabor Baileys S&C; Mamá Framboise (Fernando VI, 23), la ya mítica pastelería de inspiración francesa, que ofrecerá un refrescante frappé de Baileys S&C con crema chantilly y caramelo tostado; 1862 Dry Bar (Pez, 27), el local art decó que evoca los años dorados de la coctelería y servirá una suerte de cóctel Alexander con Baileys S&C; y Limbo, el asador ubicado en Bastardo Hostel (San Mateo, 3), que propone un cheescake con Baileys S&C servido en vaso. Se añade a la ruta el restaurante Avocado Love (Marqués de Santa Ana, 34), una alternativa vegana con el aguacate como protagonista de los platos que ha elaborado para la ocasión un helado de aguacate con brownie caliente bañado en Baileys Almande, el licor 100% vegano de Baileys. Y además, la ruta se completa en las alturas, en el Baileys Treat Bar, ubicado en la azotea del Bastardo Hostel (San Mateo, 3), hasta ahora vacía y sin servicio, y que se divide en cuatro ambientes, cada uno dedicado a una variedad del portfolio de Baileys, con un ambiente chill out y que albergará una programación de sesiones de DJ y talleres temáticos de repostería, con el internacionalizado chef Alejando Montes (fundador de Mamá Framboise); coctelería, con Alberto Martínez (bartender de 1862 Dry Bar); o fotografía hecha con el móvil, de la mano de la fotógrafa Erea Azurmendi. El horario es de afterwork (de 17h a 21h), y el calendario de fechas y precios de las actividades se podrá consultar www.baileys.es, y se podrá reservar plaza escribiendo a masterclass@lamaschula.es

Hamacas en Autocine Madrid RACE: el cine de coches de Madrid, el más grande de Europa, vuelve a subir las revoluciones en verano reabriendo su zona de hamacas, ampliada y mejorada técnicamente, y con su nuevo plan de fin de semana, Rita’s Lunch, que convierte este espacio al aire libre en epicentro del ocio madrileño abriendo sus puertas con doce horas de música, gastronomía y talleres, apto para todos los públicos y dog friendlt. El próximo sábado 8 de junio, además, redobla su oferta como parte de ‘Mira Madrid’, un proyecto del Ayuntamiento de Madrid que destaca los escenarios más cinematográficos de la capital.

Festival Clásicos en Alcalá. Vuelve uno de los tres festivales más importantes de entre los dedicados al teatro clásico en España. Abierto tanto a propuestas de vanguardia como más convencionales, del 13 de junio al 7 de julio se espera una auténtica fiesta en los dos teatros principales de la ciudad Patrimonio de la Humanidad, el Corral de Comedias y el Teatro Salón Cervantes, y en sus calles. Destacan, entre los montajes, Manifiesto Julieta, creación colectiva de cuatro piezas contemporáneas en torno a Romeo y Julieta; o Tartufo, desde Georgia con Tiblisi Music and Drama State Theatre. Declan Donnellan recibirá el Premio Fuente de Castalia que entrega el festival.

