Playas de Cancún están libres de sargazo gracias al esfuerzo humano y a la última tecnologia Comunicae

viernes, 7 de junio de 2019, 16:04 h (CET) Alrededor de 300 personas, aunque pueden llegar a ser hasta 1500, se encargan diariamente y varias veces al día de la limpieza total del sargazo que se puede acumular en las playas de Cancún, según explicaron autoridades de dicho enclave en un encuentro virtual celebrado en Madrid, con la coordinación de Turismo de Cancún, en México, y la Asociación "Mexicanos Aquí", en España “Las reservas en Cancún van muy bien y se espera una alta ocupación para la próxima temporada veraniega”, indicó Francisco Javier López Reyes, Director General de Turismo de la Alcaldía de Benito Juarez, donde se asienta Cancún, en el encuentro virtual con medios de comunicación y profesionales del turismo mantenido en Madrid y organizado por la Asociación “Mexicanos Aquí“ en España, para cumplir con uno de sus objetivos que es apoyar la economía mexicana desde éste y otros países de Europa.

También participaron desde Cancún: Israel Urbina, de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Vagner Elbiorn, director de la zona federal marítimo terrestre del municipio de Benito Juárez, del que forma parte Cancún, y Heiden Rangel Cervantes Quijano, de la dirección general de ecología del ayuntamiento de Benito Juárez.

En cuanto al sargazo que ha recalado en las playas del Caribe Mexicano, López Reyes recordó que otros países también están recibiendo la llegada de esta alga. “Le pasa a Cuba, a República Dominicana, a Aruba, a Jamaica, a la Florida, en Estados Unidos, entre otros”, indicó el Director General de Turismo de Cancún.

Francisco López añadió que, afortunadamente, la presencia de sargazo en Cancún “no es ni en todas las playas, ni todos los días. Afortunadamente, con la posición geográfica que tiene Cancún no le afecta tanto”.

El director general de Turismo de Benito Juárez resaltó que “Cancún es una ciudad que cuenta con la tecnología y con la infraestructura con la que se limpian las playas todos los días, varias veces al día con todos los recursos necesarios”.

Explicó que el sargazo “desde el agua se saca con barcazas, se contiene con la misma tecnología que se utiliza con derrames petroleros y se separa de la arena mediante un proceso respetuoso con el medio ambiente. Se han llegado a recoger 60 toneladas por día, pero si es necesario vamos a seguir utilizando todos los recursos para retirar el alga para garantizar que todas las playas de Cancún están limpias y libres de sargazo”.

“Hay dos buques navales de la Armada de México y embarcaciones más pequeñas aportadas por varios hoteles que tienen capacidad de recuperar hasta 15 toneladas de sargazo por hora desde Puerto Morelos hasta Cancún para garantizar la limpieza de las playas”, indicó Francisco Javier López Reyes, Director General de Turismo de la Alcaldía de Benito Juarez.

López Reyes indicó que las labores de limpieza comienzan a primera hora del día para asegurar que las playas estén totalmente limpias en el momento en el que los turistas bajen a la playa y, de ser necesario, se reactivan cuando se detecta la presencia del alga. “Pero insistimos que no todos los días llega sargazo a las playas de Cancún, aunque estamos siempre preparados para cuando esto ocurra”, añadió.

En el evento celebrado en el Restaurante Plaza Mañanitas, presentado por Octavio Isaac Rojas Orduña, presidente de la Asociación “Mexicanos Aquí”, acudieron tanto representantes de los medios de comunicación, como profesionales de las agencias de viajes, quienes manifestaron la necesidad de restablecer los vínculos de promoción que se han visto disminuidos desde la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México y de potenciar unas relaciones más fluidas con las agencias de viajes, quienes son los prescriptores frente a los turistas en el momento de la reserva.

Páginas para informarse sobre la situación de las playas de Cancún y la Riviera Maya

Webcams de México, que permite ver en directo lo que ocurre en determinados puntos del país, entre ellos Cancún y otras zonas de Quintana Roo.

Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo

Vídeos

Todos contra el sargazo



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.