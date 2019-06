El tercer sabotaje de Iglesias José María Grandas Menéndez, Madrid Lectores

viernes, 7 de junio de 2019, 17:19 h (CET) El primer sabotaje de Iglesias a un posible gobierno de izquierdas, con insultos y exigencias inasumibles al PSOE, mantuvo dos años más en el poder al PP. El segundo derrumbó desde el Parlamento el gobierno de Sánchez y provocó las recientes elecciones. Ahora, tras amenazar varias veces hacerlo, aprovechando sus últimas fuerzas, se dispone a impedir por tercera vez el gobierno de Sánchez, del PSOE, de la izquierda existente.



Ya no es momento de especular si son galgos o podencos, si su conducta se debe a su loca ambición o/y a su entrega a quienes ideológica o políticamente, dentro o fuera de nuestras fronteras, tanto han influido en él. Como exigen las circunstancias, lo urgente hoy es resolver pronto, desde fuera si sigue siendo imposible hacerlo desde dentro de Podemos, esta, excepto para la peor derecha, desastrosa situación a escala estatal, como ya no se puede conseguir en muchos casos en autonomías y alcaldías.

