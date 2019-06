Information Builders muestra sus innovaciones en analítica avanzada y data management en el IBSummit 2019 Comunicae

viernes, 7 de junio de 2019, 13:45 h (CET) Avances en inteligencia artificial, en containerización y en IoT diseñados para lograr un uso más generalizado de los datos Information Builders, líder en soluciones de business intelligence (BI), analítica y gestión de datos, presenta las novedades para su premiada plataforma de gestión de datos y analytics. Estas innovaciones, desveladas durante la Conferencia de Usuarios anual IBSummit, están diseñadas para ayudar a las organizaciones a lograr mayores éxitos con datos y analytics a escala, al mismo tiempo que aprovechan la tecnología y metodologías de última generación.

La analítica a escala ofrece a cualquier organización, sin importar el tamaño o la localización de sus equipos, acceso a información basada en los datos. Esto les permite aprovechar los datos para sobrepasar a su competencia mediante la posibilidad de tener una estrategia bien alineada, dándoles confianza para la toma de decisiones y obteniendo un mayor valor de los activos de información. Incluye también el uso de más tipos y mayores volúmenes de datos en los diferentes casos de uso posibles, satisfaciendo las necesidades de los usuarios finales, no solo de la dirección y los analistas, y resultando así en mayores tasas de adopción de datos y analytics en toda la compañía.

Las soluciones de Information Builders están diseñadas para cubrir estos complejos requerimientos de las empresas, con una plataforma de datos y analytics altamente flexible que da a todos los stakeholders una información fiable y relevante. Mediante la relación de la compañía con Amazon Web Services (AWS), Information Builders Cloud mejora esta flexibilidad a través de la nube y de una arquitectura de soporte híbrida, que optimiza los desarrollos mediante servicios end-to-end completamente gestionados, entre los que se incluyen una analítica de datos exhaustiva y funcionalidades para la distribución de la información, la integración de los datos y la calidad de datos.

Ahondando en el éxito de la nube de Information Builders para soportar datos y analytics a escala, la compañía ha presentado las siguientes innovaciones:

WebFOCUS Designer: La herramienta de Information Builders para crear y compartir contenido reglado ahora ofrece un mejor rendimiento incluso para los despliegues empresariales más grandes. La herramienta de visualización de BI y datos actualizada también aporta actualizaciones intuitivas en la interfaz, mejorando la experiencia de los usuarios a la hora de construir y desplegar paneles analíticos interactivos y responsive. Las capacidades de búsqueda ampliadas, más instintivas y más rápidas, permiten a los usuarios identificar los datos rápidamente para generar información y contenido sin necesidad de tener formación específica o conocimientos de manipulación de datos.

Containerización: La tecnología de BI y analytics de Information Builders ha sido adaptada a contenedores. Soportando despliegues para containers como Docker, y gestión mediante Kubernetes, las organizaciones pueden ahora gestionar de manera más sencilla futuros cambios en la arquitectura, como una migración hacia la nube o la transferencia a una plataforma alternativa. También soporta la elasticidad y escala del entorno para cubrir los picos de uso, permitiendo la creación de entornos de pruebas basados en la nube para experimentación, que pueden ser migrados on-premises en caso de necesidad. Los partners pueden también beneficiarse de esta containerización diseñando aplicaciones para containers, más sencillas de desplegar.

Steaming de datos en tiempo real e Internet of Things (IoT): La compañía continúa invirtiendo para hacer que los datos provenientes de IoT estén accesibles para la toma de decisiones, mejorando las eficiencias y reduciendo costes para la empresa. Las capacidades en tiempo real, como la integración de flujos de datos basados en Kafka y la aplicación de estos datos a analytics en tiempo real, están entre las últimas mejoras disponibles para los clientes de Information Builders. Las organizaciones pueden ahora combinar el poder del IoT y la inteligencia artificial (IA) para manejar alertas y cuadros de mando que atraigan la atención sobre las necesidades inmediatas, así como acelerar o automatizar respuestas operacionales, acciones o decisiones organizacionales.

Inteligencia Artificial: La capacidad única de Information Builders de hacer operativas las analíticas avanzadas incluye simplificar la curación y el despliegue de modelos de machine learning y modelos de IA y, a su vez, crear una mayor accesibilidad para el usuario dentro de la empresa. Con las tendencias emergentes en el mercado, como la convergencia entre IA y gestión de la información, la compañía está avanzando soluciones innovadoras para permitir a los clientes descubrir información de negocio valiosa a escala.

Frank J. Vella, CEO de Information Builders, explica: "Durante el año pasado hemos estado enfocados en hacer nuestras soluciones de datos y analytics más fáciles de usar y de desplegar. En este evento estamos mostrando a los clientes y partners un primer vistazo de los resultados: actualizaciones de software más ágiles y predecibles, migraciones y actualizaciones, un roadmap de producto sólido y una visión que incorpora innovaciones como IA y machine learning; además de una estrategia que pone la nube por delante. Como compañía centrada en el cliente, estamos más comprometidos que nunca en facilitar el uso de nuestra tecnología en la variedad más amplia de casos de datos y analytics para permitir lograr un éxito aún mayor".

Más información sobre estas innovaciones en la keynote presentation o visitando la web de Information Builders.

