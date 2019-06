Las mujeres siguen siendo las que introducen en el mundo de la belleza a la familia, según tiendas.com Comunicae

viernes, 7 de junio de 2019, 12:48 h (CET) Cuando se trata de crecer y descubrir la belleza, las lecciones que enseñan las mujeres son especiales y, a menudo, configuran la manera en la que los miembros más pequeños de la familia abordarán el futuro, según tiendas.com. Y por lo general, son las que mayoritariamente introducen en el mundo de la belleza a los más pequeños de la familia Las madres, las abuelas, alguna que otra madrastra y alguna hermana mayor son figuras del sexo femenino que enseñan desde pequeños cómo será la vida o lo que se puede llegar a esperar de ella, en muchos casos. Todo esto sin desmerecer la figura paterna y de algunos miembros masculinos del núcleo familiar, que también aportan, comparten, ayudan y enseñan muchos valores en la vida. Aparte de los aspectos básicos de la vida, estas mujeres suelen ser las personas que también introducen, a los miembros más pequeños de la familia, en el mundo de la belleza.

Según ha declarado María José Capdepón CCO de tiendas.com: "Desde la combinación de tonos de la base del maquillaje, el colorete o el color del pintalabios, hasta los consejos de cuidado y protección de la piel, realizar la primera manicura, pedicura o exfoliante corporal, hay mucho que aprender. Pero lo más importante, las figuras maternas en nuestras vidas nos enseñan a amarnos a nosotros mismos y a afrontar un mundo que muchas veces se torna feo".

El cuidarse y la belleza no siempre tiene que ser para una ocasión especial o para que uno sea más visible para los demás, sino que muchas veces es simplemente para cambiar el estado de ánimo cuando se está deprimido o cuando se tiene un mal día.

Cuidar la piel de las agresiones del sol se debe aprender desde pequeños, ya nos es cuestión de estética o de belleza, sino de salud, tristemente hay madres que no cuidan la piel de sus hijos. Más importante que broncearse es protegerse del cáncer de piel y de las agresiones que causa el sol en la piel de niños.

