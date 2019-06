Limpiezapulido.es pretende ‘revolucionar el sector de los suministros de limpieza a nivel digital’ Comunicae

viernes, 7 de junio de 2019, 08:11 h (CET) La empresa, ubicada en Madrid, acaba de lanzar al público su nueva página web, en la que ofrecen a cualquier persona o empresa interesada en adquirir suministros de limpieza la posibilidad de hacerlo de forma fácil, sencilla y desde la comodidad de su hogar u oficina Así lo afirma Emilio Ortega, fundador de limpiezapulido.es, "después de seis meses de duro trabajo, estamos muy orgullosos de lanzar al público esta primera versión oficial de nuestra página web, en la que esperamos nuestros clientes encuentren los suministros de limpieza que su empresa u hogar necesita, al alcance de tan sólo un par de clics".

Ciertamente, los suministros de limpieza no son el típico producto que se suele comprar a través de Internet. Pero cuando se trata de adquirir productos de limpieza específicos, destinados a solventar determinadas situaciones de la forma más eficiente posible, los productos de limpieza genéricos que pueden encontrarse en cualquier supermercado no suelen ser capaces de ofrecer los mismos resultados.

"Esa es precisamente la razón por la que hemos decidido expandir nuestro negocio hacia el plano digital. Cualquiera puede encontrar un friegasuelos o un desengrasante genérico en su supermercado de confianza, pero cuando se trata de eliminar las manchas más rebeldes, la suciedad más incrustada o una superficie para la que no estén planteados los productos genéricos, es hora de recurrir a un producto de limpieza específico que sea capaz de ofrecer esa eficiencia en las condiciones menos favorables", explica Emilio.

Limpiezapulido.es se convierte así en el ‘supermercado digital de productos de limpieza’ para cualquier empresa o particular que desee llevar a cabo cualquier tarea de limpieza en su hogar u oficina, por difícil o compleja que parezca.

Por otro lado, tal y como destaca Emilio, uno de los puntos fuertes de limpiezapulido.es es que detrás de la web en sí hay un equipo de asesores cuyo objetivo es ofrecer todo el asesoramiento que cualquier persona necesite en torno a qué producto es necesario para realizar la limpieza o el mantenimiento de cualquier superficie.

"Queremos que limpiezapulido.es se convierta en el ‘supermercado digital de productos de limpieza' de confianza de cualquier empresa o persona en general, y el servicio y asesoramiento al cliente es el elemento diferenciador que nos distingue, y que normalmente no puede conseguirse en otras tiendas o supermercados locales", concluye el fundador de limpiezapulido.es.

