South Summit inicia en Colombia una gira por toda Latinoamérica

jueves, 6 de junio de 2019, 18:00 h (CET) Más de 3.000 personas, entre las que se encuentran destacados líderes globales, las corporaciones más innovadoras y fondos de inversión con una cartera que asciende a más de 2 billones de dólares se darán cita el próximo 20 de junio en South Summit Bogotá La startup ganadora de South Summit Bogotá será premiada con el pase directo a la final de South Summit Madrid 2019, que tendrá lugar del 2 al 4 de octubre de 2019, y podrá optar a los premios en inversión de hasta 6 millones de euros de South Summit Fund. South Summit Bogotá powered by IE University se celebrará en paralelo a Campus Party Colombia, aliado estratégico de South Summit Bogotá. Grandes empresas se vinculan a South Summit Bogotá en la captación de talento vía startup; BBVA como Ecosystem partner, Ferrovial será Smart Mobility Partner e Iberia como aerolínea del encuentro. Más de 3.000 personas, entre las que se encuentran destacados líderes globales, las corporaciones más innovadoras y fondos de inversión con una cartera que se estima que asciende a más de 2 billones de dólares, se darán cita el próximo 20 de junio en South Summit Bogotá organizado conjuntamente con IE University.

South Summit, la plataforma global líder en Innovación Abierta, ha presentado esta mañana en la Embajada de Colombia en España la próxima edición de su encuentro en Bogotá, que tendrá lugar el próximo 20 de junio en la capital colombiana, en paralelo a Campus Party Colombia.

El encuentro powered by IE University se celebrará en el Pabellón 4 de Corferias (centro ferial de Bogotá). Los asistentes de South Summit Bogotá impulsarán la conexión y negocios entre startups latinoamericanas y de otros países, con corporaciones que trabajan la Innovación Abierta a nivel global e inversores en búsqueda de nuevas oportunidades de negocio.

Para esta segunda edición, se esperan más de 3.000 asistentes, entre los que se encuentran 70 speakers de reconocido prestigio internacional como la diseñadora española Ágatha Ruiz de la Prada; Yaniv Levi, fundador de la startup Change Labs; Sujay Tyle, americano fundador de Frontier Car Group, el marketplace más grande de coches de Latinoamérica; Oscar Cabrera, Presidente de BBVA Colombia, Ecosystem Partner del encuentro y Felipe Buitrago Restrepo, Alto Consejero para la Innovación de la Presidencia de la República.

South Summit Bogotá busca potenciar oportunidades reales y crear valor entre corporaciones y startups de las principales industrias de la región, con foco en Innovación Abierta: trabajar con startups de alto potencial de escalabilidad y generar oportunidades entre los participantes de todos los sectores, negocios y países.

Durante el encuentro se conocerá también la startup ganadora de entre los 40 finalistas de la Startup Competition a la que se han presentado más de 500 proyectos internacionales. La ganadora de South Summit Bogotá por su parte, será premiada con el pase directo a la final de South Summit Madrid 2019, plataforma global líder de Innovación Abierta que conecta startups, corporaciones e inversores con foco en generara oportunidades de negocio, y que se celebrará en Madrid (España) del 2 al 4 de octubre de 2019, compitiendo por los premios en inversión de hasta 6 millones de euros de South Summit Fund.

El encuentro ha sido presentado hoy en la Embajada de Colombia en España por María Benjumea, fundadora de Spain Startup-South Summit, quien ha destacado: “este es el segundo encuentro que realizamos en Bogotá y no podemos estar más orgullosos de poder volver y mostrar al mundo el gran talento que hay en LATAM. Bogotá será la primera parada de esta gira South Summit-Alianza del Pacífico que nos llevará el 24 de junio a Perú, el 26 a Chile, y terminará en México el 3 de diciembre”.

Por su parte Juan José Güemes, presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación de IE University ha señalado que “el futuro económico de los países de la Alianza del Pacífico pasa por la innovación y el emprendimiento, es una satisfacción el volver a Colombia rodeado de corporaciones innovadoras e inversores especializados de todo el mundo. South Summit Colombia es, sin duda, un escaparate al mundo del talento emprendedor e innovador, clave para el ecosistema emprendedor en la ciudad de Bogotá, y que cuenta con el apoyo de IE University”.

Por su lado, Elena Alfaro, responsable global de Data y Open Innovation de Client Solutions en BBVA, ha afirmado que “Latinoamérica es uno de los focos principales de actividad para BBVA, tanto desde el punto de vista del negocio como desde la búsqueda de nuevas ideas para transformar los servicios financieros. Llevamos años impulsando y colaborando con las startups colombianas y del resto de América Lantina, como parte esencial de nuestra forma de entender la innovación. South Summit va a ser fundamental para impulsar nuestros esfuerzos por identificar el mejor talento e ideas, y al mismo tiempo apoyar al ecosistema de emprendimiento latinoamericano, y especialmente el colombiano, muy activo en los últimos años”.

El acto de presentación ha contado también con la Embajadora de Colombia en España, Carolina Barco, la cual confirmó que “Estos encuentros son muy significativos para nuestras sociedades y responde a un objetivo prioritario del gobierno del presidente Duque. Nuestra administración ha querido poner el emprendimiento en el centro de la agenda de desarrollo, porque ahí es donde está la oportunidad de construir un país distinto, un país mejor y más equitativo. Contamos con una entidad del gobierno, Innpulsa, que como ustedes bien saben es una institución que busca ser una incubadora de proyectos, un acelerador de ideas y sobre todo un seleccionador de talento.”

