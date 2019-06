El Networking Fashion Law Edition será el 20 de junio en Liquid 41 Comunicae

jueves, 6 de junio de 2019, 16:47 h (CET) La edición más Fashion, de uno de los eventos de Networking más popular en Madrid, reunirá a cientos de abogados, profesionales y empresarios en el Hotel Puerta de América El jueves 20 de junio, a las 20 horas, de la mano de Networking 3.0 y con el apoyo de la Asociación de Jóvenes Abogados de Madrid, Fashion Law Institute Spain y Cultura Emprende Radio, se celebrará un gran evento de "ocio, moda y negocios" en una de la mejores terrazas de la Capital de España. Networking Fashion Law Edition

Se trata de un Afterwork destinado a profesionales, abogados, emprendedores, empresarios y directivos de empresa, en formato de Networking distendido, dónde los asistentes podrán ampliar su red de contactos, degustar un estupendo picoteo, hacerse fotos en el Photocall y participar en los sorteos que propongan los patrocinadores, con buena música de fondo. Todo muy similar a otros eventos, salvo porque en el Networking Fashion Law Edition se incorpora una pasarela de moda, donde desfilarán modelos con prendas de diferentes marcas de diseñadores, para el disfrute de todos los asistentes al mismo.

La asistencia a Networking Fashion Law Edition es gratuita, pero se recomienda que los interesados confirmen su asistencia previamente, dado que el aforo es limitado. Dress Code: Casual Elegant (ellos con chaqueta). Confirmar asistencia aquí.

Networking 3.0, AJA Madrid, Cultura Emprende Radio y Fashion Law Institute Spain así como numerosas empresas y organizaciones (La Asociación Española Multisectorial de Microempresas (AEMME), Urban Lab Madrid, Revista Eventos y Networking, todonetworking, Intelligent Marketing Solutions, ACB Abogados Consumo & Banca y Visualiza Legal, participarán activamente, para que los asistentes disfruten de una gran velada de Networking y moda. Las empresas interesadas en ser parte del evento, pueden incrementar su visibilidad empresarial con una mesa expositora en la terraza, para ello, tan solo tienen que solicitar información vía correo electrónico: acm@eventosynetworking.com

Los interesados en saber todos los detalles del evento, pueden escuchar el sábado 8 de junio, a las 13 horas, el programa Cultura Emprende, en Radio Intereconomía (95.1 FM), donde Ángel Calvo Mañas entrevistará a Jaime Garrido (Networking 3.0), quien adelantará todos los detalles del evento. Las coordenadas del evento son: jueves 20 de junio, a partir de las 20:00 horas, en la terraza Liquid 41, del Hotel Puerta de América de Madrid, sito en la Avenida de América, 41. El propio hotel dispone de parking propio y en los aledaños (parte trasera del hotel) también podrán aparcar sus vehículos, zona azul y verde. Metro: Cartagena L7 y Avenida de América.

