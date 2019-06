Dr. Zas: el primer licor del mundo de pimientos padrón Comunicae

jueves, 6 de junio de 2019, 16:51 h (CET) Galician Original Drinks lanza al mercado un nuevo licor con un toque picante, Dr. Zas está distribuido por el Grupo Osborne y elaborado a partir de auténticos pimientos padrón gallegos Galician Original Drinks y el Grupo Osborne, en colaboración, lanzan al mercado Dr. Zas: el primer licor del mundo elaborado con pimientos padrón gallegos. Haciendo un homenaje al dicho popular: “pementos de Padrón, uns pican e outros non”, Dr. Zas es un nuevo licor con un toque spicy que integra este picante a través de esta materia prima por todos conocida, unos pimientos cultivados, además, para asegurar que no se cumpla el refrán y todos piquen.

La bebida la distribuye Osborne en colaboración con la destilería gallega, Galician Original Drinks S.L. donde se elabora la bebida y se cultiva su ingrediente más especial, el pimiento. Un ingrediente que le otorga un color verde luminoso, casi fosforito que llenará de diversión la noche más atrevida. Una bebida concebida para los jóvenes, la fiesta y el consumo en chupitos o shots.

Dr. Zas es un licor agradable y sorprendente; aunque picante tiene un toque dulce y sensación de suavidad, con postgusto fresco que invita a beber otro chupito de Dr. Zas, siempre bien frío. Su botella también es única e intrigante, a medio camino entre un medicamento antiguo y una bebida premium de noche.

¿Y quién era el Dr. Zas?

En un tiempo no muy lejano un científico, expulsado de la universidad por sus extravagancias, se encerró en su laboratorio y, en la clandestinidad, pasó su vida creando los más originales bebedizos a los que se atribuían efectos sorprendentes para cuerpo y alma, este Dr. Zas, un poco trastornado ya, vuelve de vez en cuando al presente para hablar de su bebida revolucionaria que es el antídoto definitivo contra el aburrimiento.

Puntos de venta y precio

Descripción de producto: Licor

Graduación: 30º

Botella: 70cl

PVP: 13.50€

Hipermercados Carrefour

