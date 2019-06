Llega el I Congreso Internacional online Montessori de la mano de Miriam Escacena Comunicae

jueves, 6 de junio de 2019, 15:56 h (CET) El evento virtual que dará comienzo el próximo 17 de junio y hasta el día 21. Veinticinco profesionales impartirán las ponencias de manera gratuita. Se espera que participen en el mismo entre 10.000 y 20.000 personas La mayoría de los padres asienten cuando se les dice que la mejor herencia que se le puede dejar a un hijo es una buena educación, entendida esta como valores y conceptos básicos para conducirse por la vida. Educar no es una tarea nada sencilla y la parte más complicada empieza en la familia. Y es ahí donde muchos padres y madres, cada día más, se sienten interesados por mejorar en cómo guiar a sus hijos de la mejor manera posible.

Miriam Escacena es Ingeniera Industrial, MBA y madre de dos hijos. Y fue precisamente su maternidad la que la llevó a dejar su exitosa carrera profesional para dedicarse a la educación. Reconocida Guía Montessori, imparte cursos online con los mejores especialistas a nivel internacional. Y ahora presenta un Congreso Virtual totalmente gratuito del 17 al 21 de junio y que servirá de encuentro para padres, profesionales y para todo aquél que desea conocer de manera clara cómo funciona la educación Montessori.

¿A quién va dirigido?

"Nuestra audiencia tiene dos perfiles -explica Escacena-por un lado, familias que entienden el valor del legado educativo que van a transmitir a sus hijos, que apuestan por otras formas de educar y que anhelan una evolución del sistema tradicional hacia un enfoque más respetuoso en el que el niño pueda construir su propio aprendizaje en base a sus intereses". Además, añade la experta, "estas familias son conscientes de que este tipo de educación repercute directamente en la autoestima y seguridad de sus niños y los prepara para disfrutar de la vida y todos sus retos".

El segundo perfil de este congreso es el profesional. "Aquellas personas que trabajan con vocación y desea ampliar su formación, así como centros educativos que desean realizar una transformación en sus aulas", manifiesta Escacena.

¿Cuándo?

Las conferencias son del 17 al 21 de junio de lunes a viernes, 25 en total. Cada día se emitirán cinco de forma gratuita y se harán conexiones en vivo con ponentes de diferentes países del mundo. Además, se ofrece la posibilidad de reservar un pase VIP para poder ver las ponencias más tiempo y disfrutar así de los bonos de patrocinadores y ponentes, (seminarios en vivo, ebooks, descuentos en formaciones, sorteos de materiales relacionados con la pedagogía.)

Beneficios de participar en el Congreso

Comprobar cómo la neurociencia demuestra hoy día lo que María Montessori intuyó hace más de 100 años.

Descubrir la belleza de los materiales Montessori y entender sus propósitos educativos, tanto los directos como los indirectos.

Conocer claves útiles que sirvan de inspiración, comenzando por crear un ambiente preparado en el hogar.

Aprender valiosas herramientas prácticas que se pueden aplicar en el día a día, tanto en la crianza y educación de los hijos como para los alumnos si se es maestro o se trabaja con la infancia.

Tomar conciencia y ser consciente de la necesidad de que exista un cambio de paradigma en el mundo educativo y obtener argumentos sólidos para defender dicho planteamiento.

Escuchar a más de veinte expertos internacionales que han hecho realidad sueños que parecían inalcanzables, ya sea llevando la filosofía Montessori a la escuela pública primaria, secundaria, a pueblos marginales e incluso a tribus indígenas.

¿Cómo se participa?

De una manera sencilla a través de este link. Sólo hay que registrarse con el nombre y el email, y no olvidar de confirmar el registro para poder recibir por mail el enlace a cada una de las ponencias.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.