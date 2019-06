Snom lanza el nuevo teléfono fijo VoIP D717, con pantalla a colores y teclas multifunción sin etiquetas

Snom presenta el D717, modelo entry-level de su gama D7xx de teléfonos fijos IP. Sin etiquetas gracias a sus teclas de función digitales y dotado de pantalla a colores, el Snom D717 es sencillo, seguro y económico El Snom D717 ofrece el non plus ultra de la telefonía VoIP a las Pyme y a las empresas emergentes, con un diseño elegante y a un precio sorprendentemente competitivo. La versatilidad del Snom D717 hace que las comunicaciones empresariales de cada día sean más fáciles que nunca. Se integra perfectamente en cualquier contexto laboral, ya sea en una empresa, un hospital, una escuela o una fábrica. La calidad del audio HD está garantizada por el Digital Signal Processor (DSP), que admite numerosos códecs audio, y por la tecnología Comfort Noise Generator (CNG) e Voice Activity Detection (VAD). El D717 - la elección ideal para oficinas, recepciones, talleres, hospitales, tiendas y otros escenarios laborales

Soportando hasta seis cuentas de SIP, cada teléfono D717 puede ser utilizado por seis usuarios distintos. Por ejemplo, en un trabajo por turnos, el mismo teléfono memoriza el perfil personal de cada trabajador, completo de registro de las llamadas, reglas de desvío de llamada, respuesta automática y de todas las otras características configurables singularmente por cada usuario. El ahorro que esto supone es evidente. A la derecha de la pantalla, tres teclas de función programables se pueden utilizar para la composición rápida, el desvío de las llamadas y muchas otras funciones. Los indicadores LED de los que están dotados señalan el estado de las funciones asociadas, de esta manera el usuario puede controlarlas echando solo un vistazo.

El Snom Smart Label en la pantalla indica la actividad de las teclas de función, y ya no se necesitarán las etiquetas. Cada usuario puede visualizar y personalizar las funciones gracias a la tecla central de 5 posiciones, que está dotada de un elegante acabado cromado.

La función del D717 es satisfactoria prácticamente en cualquier ambiente de trabajo. Por ejemplo: el usuario puede usar la tecla de composición rápida para llamar rápidamente a un contacto frecuente. Si la línea comunicara, la función de rellamada automática efectuará una serie de tentativos hasta encontrar la línea libre. Una de las funciones es la llamada en espera (con o sin música) o la posibilidad de rechazar o bloquear determinados interlocutores añadiéndolos en la lista negra. Además, el usuario puede utilizar las funciones que permiten aparcar o recuperar las llamadas, desviándolas simplemente con una tecla y configurando la modalidad DND (do not disturb – no molestar).

El D717 tiene diferentes idiomas de interfaz y funciones de localización (fecha, hora y tono de llamada) que incrementan aún más la posibilidad de darle un toque personal, contribuyendo a la comunicación entre compañeros que trabajan en áreas geográficas distantes. El Snom D717 es interoperativo con todas las plataformas PBX IP, rindiendo la implementación y el uso extremamente simple tanto para los operadores de PBX como para los demás usuarios.

Función manos libres

Incluso una pequeña empresa puede ser muy caótica a veces, y la gran versatilidad de Snom D717 es perfecta para disminuir el estrés. Su función manos libres, dotada de una calidad audio de banda ancha, permite a los usuarios tomar apuntes o buscar documentos durante las conversaciones. Si una llamada requiere privacidad será suficiente conectar un par de auriculares USB al propio D717.

Solución con un solo cable

La conectividad del D717 ofrece varias opciones: en las empresas que tienen la alimentación Power over Ethernet, el teléfono se conecta a la red y se alimenta al mismo tiempo con un simple RJ45, reduciendo la cantidad de cables en el escritorio. El Switch Gigabit Ethernet de dos puertas ofrece asimismo una entrada Ethernet adicional para conectar otros dispositivos. En caso de que las oficinas no tengan puertas Ethernet fácilmente accesibles, el Snom D717 se puede conectar a la W-Lan de manera igualmente fácil utilizando la llave USB de Snom (A210).

Naturalmente, el D717 explota todos los beneficios de la telefonía VoIP, al igual que los protocolos de seguridad más actuales, como por ejemplo la autentificación 802.1x, el soporte de los estándares EAPOL, TLS y VPN, así como la interfaz web con contraseña, protegiendo a los usuarios de cualquier acceso no autorizado (también a la interfaz del administrador).

El diseño sencillo, pero definitivamente profesional del D717 está disponible en los colores blanco y negro. Para alinearse aún mejor a la identidad de la empresa, este teléfono tiene una amplia pantalla a colores TFT donde es posible visualizar el logo de la empresa u otras imagines de fondo personalizables. Para concluir, la retroiluminación de la pantalla se regula automáticamente gracias a un sensor que detecta la iluminación del ambiente, reduciendo aún más el consumo energético del dispositivo.