Macquarie valora la estrategia de Francisco Reynés al frente de Naturgy ​"En lugar de crear valor a través de las desinversiones, están haciendo trabajar esos activos y abordando problemas heredados en divisiones problemáticas que nos gustaría que se hubieran abordado antes" Redacción Siglo XXI

jueves, 6 de junio de 2019, 16:20 h (CET)

En un reciente informe, los analistas de Macquarie han valorado la estrategia que Francisco Reynés Massanet puso en marcha desde su llegada a Naturgy. La hoja de ruta es clara, desinvertir en activos que no generen valor y aumentar el valor de la compañía energética para obtener mayores márgenes en Brasil y Argentina. Los analistas han considerado que “el equipo directivo está haciendo un trabajo extraordinario” y han decidido elevar el precio objetivo asignado a la energética en un 8%, hasta los 29 euros.



"En lugar de crear valor a través de las desinversiones, están haciendo trabajar esos activos y abordando problemas heredados en divisiones problemáticas que nos gustaría que se hubieran abordado antes. En los últimos 12 meses, se han abordado problemas en todas las divisiones que los anteriores equipos directivos no habían tocado", han valorado los analistas sobre el trabajo de Francisco Reynés en su primer año al frente de Naturgy.



De esta forma, Macquarie ha destacado que Naturgy, además del plan de eficiencias puesto en marcha, cuenta todavía con potencial para crear valor en Latinoamérica con un mejor rendimiento del negocio con la eliminación del riesgo de los márgenes minoristas negativos, tanto en gas como en electricidad.



Según los expertos, el gran reto al que se enfrenta Francisco Reynés, al frente de la compañía energética es la racionalización y simplificación de esta cartera en Latinoamérica.



En Argentina, Macquarie ha indicado que, tras el reconocimiento de la devaluación en 2018, Naturgy tiene pendiente un reconocimiento del 10%, algo que es factible recuperar si Macri sigue en el Gobierno.



En el caso de Brasil, han señalado que el retraso en la revisión regulatoria da una señal de que el Gobierno se toma en serio la retribución a los activos regulados.



En Chile, el Gobierno publicó un reglamento técnico que apunta a mejorar la calidad de la distribución de los servicios de medición, lo que garantiza el reconocimiento de todos los gastos de capital para hacer posible esa mejora, mientras que en México pronostica una mejora del retorno de las actividades de distribución.



En relación a la reclamación de Naturgy a Colombia por Electricaribe o el laudo favorable en Egipto, Macquarie ha indicado que las buenas perspectivas son señales que dan potencial a la energética.



Respecto al dividendo, los analistas han valorado que Naturgy, presidida por Francisco Reynés Massanet ofrece un rendimiento del 5,6% en la estimación a 2020, lo que es un 10% superior que el resto de la 'utilities' de Europa, sin tener en cuenta el programa de recompra de acciones por 400 millones de euros anuales.

