El 90% de los pacientes con cáncer oral eran fumadores según el Consejo General de Dentistas

jueves, 6 de junio de 2019, 12:27 h (CET) El hecho de que el tabaco afecte de forma directa a la cavidad bucal es uno de los principales motivos El pasado 31 de mayo se celebró el Día Mundial Sin Tabaco. Con motivo de este día, el Consejo General de Dentistas aprovechó para recordar que el 90% de los pacientes que sufren cáncer oral fuman. De esta forma comenzó una campaña con el objetivo de concenciar a la población sobre las consecuencias que puede tener el consumo de tabaco en la salud. A nivel mundial se trata de una de las principales causas de muerte y enfermedad.

Dentistas en Sevilla afirman que es posible ver como cada vez es mayor el número de fumadores, sobre todo entre los más jóvenes. En España el número de personas entre 15 y 64 años que fuman a diario supera el 30%. De esta forma durante el pasado siglo el tabaco causó más de 100 millones de muertes en todo el planeta. En el caso de que no se produzca ningún cambio, en el siglo XXI esta cifra aumentará hasta los 1000 millones.

A ello es necesario sumar los 600.000 fumadores pasivos que mueren al año a causa del tabaco. Profesionales como los de la Clínica Dental Asian añaden que el tabaco afecta de forma directa a la cavidad bucal, siendo el principal factor que desencadena el cáncer oral. En España se dan casi 7000 casos nuevos de este tipo de enfermedad cada año. siendo más de 1500 las personas que mueren por ello.

En aquellos casos donde el paciente es un fumador habitual, los dentistas en Sevilla recomiendan acudir a revisiones periódicas. Pese a que no puedan evitarse algunas enfermedades sí será posible controlar que todo se encuentre correcto. Los beneficios de abandonar esta práctica dañina para la salud son múltiples, por lo que este tipo de profesionales animan a los fumadores a intentarlo con el objetivo de mejorar su salud.

