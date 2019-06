*Notar una tumoración en el cuello, fatiga, oscilaciones de peso e incluso ansiedad pueden ser síntomas de que las tiroides no están funcionando bien. *Álex Flor, cirujano de Quirúrgica Cirujanos Asociados, acaba de llevar a cabo con éxito un sistema pionero de cirugía con VIDEOSCOPIA: "Hay que perder el miedo al cáncer de tiroides" *El equipo de Quirúrgica trabaja desde hace años para la desestigmatización del cáncer y el acompañamiento emocional del paciente Barcelona, junio de 2019. El cáncer de tiroides es uno de los que tienen mejor pronóstico, además de uno de los más desconocidos, y la cirugía suele dar muy buenos resultados. El cirujano de Quirúrgica Cirujanos Asociados, Álex Flor, insiste en que “estadísticamente son muy pocos los casos de cáncer de tiroides que dan metástasis, de manera que el paciente no solo tiene una recuperación rápida, sino que es prácticamente seguro que llegará a la vejez y no morirá debido a su cáncer”, señala el doctor. Esta tarea divulgativa sobre la desestigmatización del cáncer, que se puede ampliar también a otros como el de mama o el de colon, es uno de los pilares que marcan la filosofía de Quirúrgica Cirujanos Asociados, el equipo de cirugía general privada más grande de España. Desde Quirúrgica se trabaja desde hace tiempo para modificar la percepción que tienen los pacientes del cáncer y, al tiempo, garantizar el todo momento el acompañamiento emocional tanto del paciente como de sus familiares, gracias al trabajo de un equipo especializado.

En el caso del cáncer de tiroides, si bien “el paciente suele llegar aterrado cuando recibe el resultado de la biopsia y descubre que los nódulos son cancerígenos”, enseguida se les explica que el pronóstico del carcinoma de tiroides es bueno. “Desde Quirúrgica trabajamos para matizar el terror irracional a la palabra cáncer”, presente en buena parte de los pacientes y sus familias, y acompañarles en el proceso, trascendiendo aquella vieja práctica de la medicina tradicional en que “el médico lanzaba el resultado a bocajarro y apenas volvía a comunicarse con los pacientes”.

Además, en el caso del cáncer de tiroides las cifras tranquilizan: el 90% de nódulos malignos no se diseminan, y si lo hacen esta no va más allá que los ganglios del cuello. Además, la cirugía tiene una recuperación rápida y el paciente puede volver enseguida a su vida normal, sin necesidad de modificar sus hábitos. En líneas generales, las cicatrices son poco visibles pasados unos meses si se cuidan bien, pero si la operación se realiza mediante videoscopia, una técnica pionera, que el doctor Flor acaba de poner en marcha con éxito en Quirúrgica Cirujanos.

Pese al buen pronóstico, el cáncer de tiroides se comporta como una enfermedad crónica, de manera que la cirugía puede volver a ser necesaria al cabo de unos años, y siempre con el mismo buen pronóstico. “Es probable que pasado un tiempo haya que extirpar los ganglios del cuello”, señala el doctor Flor, que explica, además, que en ocasiones es necesario administrar radioyodo para acabar de curar la enfermedad. “en estos casos se debe administrar una pastilla de yodo radioactivo al acabar el tratamiento”, señala. Quirúrgica cuenta con un Comité de Cáncer de Tiroides, formado por profesionales de diferentes disciplinas –medicina nuclear, anatomía patológica, endocrinología y cirugía– destinado a abordar cada caso individualmente y decidir el tratamiento más adecuado.

El Dr.Flor explica, además, que los nódulos en las tiroides no suelen dar síntomas, y que en muchas ocasiones se detectan casualmente a través de un familiar que los observa. Es lo que se conoce como bocio multinodular. Según el doctor, “la glándula tiroides es el equivalente al termostato del cuerpo, que activa los demás sistemas del organismo”, y que cuando empieza a funcionar mal puede hacerlo por exceso o por defecto, dando lugar a lo que conocemos como hipertiroidismo e hipotiroidismo.

En el caso del hipertiroidismo, el metabolismo está acelerado, lo que ocasiona síntomas que pueden ir desde “tener taquicardia, sudar más, tener más calor, más apetito, respirar rápido, estar nervioso, sufrir diarreas”, señala el Dr.Flor. Cuando el hormona tiroides no fabrica suficiente tiroidea, lo que se conoce como hipotiroidismo, el paciente puede presentar un cuadro que va desde “la piel seca a la pérdida de apetito, estreñimiento o ganar peso sin motivo aparente”. En cualquier caso, estos síntomas no siempre aparecen, aunque en líneas generales las mujeres suelen revisar el estado de su tiroides en las analíticas que prescriben los ginecólogos. Sin embargo, “en la mayoría de los casos el diagnóstico es casual”, señala el doctor, y no existe una fórmula preventiva mágica para mantener en buen estado la tiroides, más allá de “llevar una vida sana y una dieta equilibrada”.

En el caso de los pacientes que son intervenidos en Quirúrgica, el 68% sufren bocio multinodular (profusión de nódulos benignos que, sin embargo, ocasionan molestias en el paciente), carcinoma (17%), adenoma (10%) e hipertiroidismo (5%).

Acerca de Quirúrgica Cirujanos Asociados: Nace en el año 1986 de la unión de dos cirujanos de renombre y con trayectoria internacional, el Dr. José María Raventós y el Dr. Joan Torralba. De sus estancias en grandes hospitales, concretamente la Mayo Clinic de EE.UU., en el Hospital del Mar de Barcelona y en el primer Institut Universitari Dexeus, importan un modelo de éxito que sienta las bases de su equipo quirúrgico en Barcelona. Único a nivel nacional combina lo mejor de la medicina pública (un equipo de cirujanos altamentecualificados con importante experiencia práctica y en formación permanente) y las ventajas de la medicina privada (eficiencia, rapidez, atención al paciente más allá de la enfermedad y con seguimiento personalizado). Gracias a este modelo, Quirúrgica lleva más de tres décadas como clínica equipo puntero en las especialidades que abarca y en la excelencia tanto en la práctica de la Medicina como en servicios complementarios.

