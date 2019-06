Los sectores de la informática y las telecomunicaciones destacan por sus grandes oportunidades laborales Comunicae

jueves, 6 de junio de 2019, 11:48 h (CET) Los profesionales IT y TIC se están convirtiendo en los más demandados en estos sectores, según asegura Elysia Talent El talento tecnológico y digital no deja de crecer, al igual que su demanda por parte de las empresas. Situándose los programadores y técnicos informáticos, casi en el 50% de los seleccionados para estos trabajos.

Estos sectores no solo destacan por conseguir primeras posiciones en cuanto a las menores tasas de paro obtenidas, sino que además son unos de los menos competidos. Tanto es así que existen en la actualidad casi más puestos disponibles que estudiantes y profesionales tic e it en el mercado laboral.

Por todo ello y con el objetivo de unir a las empresas con los talentos que están buscando, Elysia Talent a creado un portal de empleo en informática y telecomunicaciones a través del cual los profesionales IT y TIC, podrán enviar sus currículums para así poder encontrar de forma fácil los empleos y puestos de trabajo ofertados por las empresas que más se adapten a sus conocimientos y experiencia como profesionales.

Por otro lado, las empresas podrán encontrar los candidatos ideales para sus ofertas de empleo, debido a que Elysia Talent se encarga de encontrar el talento que las empresas buscan, analizando las ofertas de trabajo IT y TIC y conectándolas con aquellos candidatos y profesionales que más se adecuen a ellas.

Además tanto para los candidatos como para las empresas, tienen un servicio de acompañamiento a través del cual aconsejar y ayudar a ambas partes en el proceso de selección y contratación, preparando a los candidatos para las entrevistas, seleccionando los técnicos informáticos cualificados para las empresas, etc. Tanto es así que para las empresas contratantes aseguran que no es necesario que tengan conocimientos informáticos para contratar a un informático, ya que como adelantábamos ellos mismo se encargarían del proceso.

