Inicia SED 2019: el Congreso Internacional de Marketing digital para emprendedores digitales Comunicae

jueves, 6 de junio de 2019, 10:52 h (CET) Emprendimiento, Web, Marketing, Networking, Vanguardia… estos serán algunos de los conceptos que dominarán los espacios de la ciudad de Vigo este 5, 6 y 7 de junio en el evento internacional más importante en el área de emprendimiento y marketing digital, dirigido a todas aquellas personas que desean conocer las herramientas que ofrece Internet para incrementar sus ventas y mejorar su negocio Durante tres días seguidos, el Club de Marketing Global, a través de sus fundadores Álvaro Mendoza y Benlly Hidalgo, auspiciará el Congreso Somos Emprendedores Digitales: SED 2019, evento que reúne a más de 22 ponentes de todo el mundo, quienes brindarán la más completa y actualizada información acerca del emprendimiento digital en áreas como el mundo editorial, infoproductos, posicionamiento SEO, automatización, etc...

Ha partir del día de hoy comienza el flujo incesante de Networking. Este evento único se trata de compartir experiencias y mejores prácticas que permitan introducir cualquier negocio de manera exitosa en el mundo digital; así como de la presentación de diversos casos de personas que han emprendido desde cero, cómo evolucionaron y cómo han sido sus estrategias de negocios por Internet.

SED 2019, apegado a su filosofía de compartir, ayudar y aprender juntos será el espacio ideal para establecer relaciones con diferentes influencers del marketing online y satisfacer diferentes situaciones laborales. Personas que tienen una idea de negocio y buscan inversores o socios, headhunters que necesitan incorporar a sus plantillas especialistas en determinadas áreas o business angels a la caza de proyectos en los que invertir.

El evento se inaugura este 5 de junio en el Círculo de Empresarios de Galicia, en la ciudad de Vigo, España. Se llevará a cabo en un horario de 9:30 am a 20:30 pm, durante los tres días de duración del congreso.

Además, habrá fabulosos descuentos de hasta el 30% en hosting anual para todos los nuevos emprendedores cortesía de Raiola Networks, considerado como el mejor hosting 2019 según el Club de Marketing Global; 60% de descuento en el increíble curso de Máster en Visibilidad Bestseller; 3 sorteos especiales de 3 cursos completamente gratis del Máster en Visibilidad Bestseller cortesía de LIOC Editorial; un Gran Sorteo presencial para los asistentes a la sala para crear un libro totalmente gratis y muchas sorpresas más.

Sin lugar a dudas, SED 2019 fijará las tendencias a seguir este año en el ámbito del emprendimiento, el mundo digital y empresarial.

Contacto para Medios de Comunicación:

Benlly Hidalgo

www.benllyhidalgo.com

https://clubdemarketingglobal.com/congreso/

WhatsApp: + 34 610 17 10 16 / 652 70 94 97

Email: hidalgodelinares@icloud.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.