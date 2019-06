Nace MikeaDeluxe, la tienda online que transforma muebles de Ikea en verdaderas piezas de diseño Comunicae

jueves, 6 de junio de 2019, 10:35 h (CET) Con el sistema ‘D Frente’ en el que sólo se cambian las puertas o frentes de cajón de los muebles, se pasa de lo estándar a piezas exclusivas Es una realidad que la sociedad avanza a la velocidad de la luz. Eso también comporta una transformación muy rápida en las tendencias y modas. La evolución del diseño del hogar también es una de ellas y es que hacer una transformación del hogar, a pequeña o gran escala, siempre está a la orden del día. Pero, en el momento de tomar la decisión de qué muebles cambiar y dónde comprarlos empiezan las dudas y los problemas. Están los que se decantan por invertir una gran cantidad de dinero en tiendas de muebles exclusivos y, por otro lado, los que acaban adquiriendo sus elementos de decoración en Ikea. El problema que se encuentran estos últimos es que los muebles de muchísimos hogares son los mismos. Esto puede resultar un inconveniente para aquellas personas que quieran una decoración más actualizada y personal sin desembolsar grandes cantidades de dinero.

Para satisfacer esta necesidad nace MikeaDeluxe.com, un negocio on-line que, de la mano de Olga Garrido, apuesta por una transformación de los muebles de Ikea dándoles un lavado de cara y convirtiéndolos en piezas actuales de tendencia. Con el sistema ‘D Frente’, “remplazamos o añadimos solamente los frentes de los cajones y las puertas por otros nuevos que aportarán una nueva imagen”. Se trata de puertas o frentes nuevos tapizados, de print digital o con relieve escultural. Ya es posible olvidarse de engorrosos vinilos, pegatinas, celosías o pinturas que devalúan y estropean los muebles. Los frentes de MikeaDeluxe son piezas terminadas y exclusivas que revalorizan los muebles sin estropearlos.

Olga Garrido explica las razones que le llevaron a apostar por este negocio: “Diseñé un sistema que me permitía renovar la decoración a menudo utilizando muebles de las series más económicas de Ikea y cuando mis familiares y amigos comenzaron a pedirme que aplicara el sistema en sus hogares decidí hacerlo disponible al público creando MikeaDeluxe”.

MikeaDeluxe es una tienda económicamente asequible, ya que los precios oscilan desde los 47€ hasta los 200€. Además cuenta con las siguientes ventajas: transforma la decoración de manera sencilla, ya que solo hay que cambiar las puertas o el frente de los cajones de los muebles deseados. Supone un ahorro económico al poder conservar el resto del mueble o estructura de Ikea que se tenga en casa. Esto también implica un ahorro de tiempo y esfuerzo al no tener que vaciar y recolocar el contenido de los muebles. Desde MikeaDeluxe se apuesta también por un ahorro de recursos, ya que se reciclan los muebles ya existentes.

Olga Garrido define al negocio en tres palabras: “Exclusividad, sencillez y personalización”. Una combinación de términos que hacen de MikeaDeluxe una apuesta sólida en el diseño de los muebles del hogar.

