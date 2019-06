bite away garantiza un verano sin picaduras de insectos Comunicae

miércoles, 5 de junio de 2019, 17:11 h (CET) Fabricado en Alemania, bite away es un producto sanitario médico patentado sin sustancias químicas que funciona mediante calor concentrado a 51 grados. De fácil aplicación, alivia en 3 segundos el picor, el dolor y la hinchazón causados por las picaduras de todo tipo de insectos Las picaduras de insectos son un clásico que regresa a nuestras vidas al llegar la primavera y la época estival. El fabricante alemán mibeTec presenta un novedoso producto sanitario certificado y patentado para el tratamiento sintomático del picor, el dolor y la hinchazón causados por picaduras y mordeduras de insectos como, por ejemplo, mosquitos, avispas, abejas, avispones o tábanos. Los síntomas a menudo se pueden aliviar por completo si se usa inmediatamente después de la picadura del insecto. Por eso se debería iniciar lo antes posible el tratamiento de la zona del cuerpo afectada. No obstante, también es posible aliviar más rápido el escozor si se aplica el producto pasado un tiempo.

Disponible en farmacias el bolígrafo inteligente bite away funciona sin sustancias químicas, simplemente aplicando el calor concentrado a aproximadamente 51ºC sobre la piel. Está indicado para mujeres embarazadas, personas alérgicas y autoadministración a partir de los 12 años.

Es sencillo y rápido de usar. Basta con colocar la superficie de contacto de cerámica del bolígrafo sobre la picadura o mordedura y presionar levemente uno de los dos botones. Si se pulsa el botón izquierdo, se calentará durante 3 segundos y si se pulsa el derecho, se calentará durante 5 segundos. No hay que tener el dispositivo pulsado todo el tiempo. Se recomienda usar el botón izquierdo en el primer uso y para personas con piel sensible. Y el derecho para un uso regular. Tan pronto como el dispositivo ha alcanzado los 51º C de temperatura, se enciende un LED que se apagará después de que el aparato se desconecte automáticamente una vez transcurrido el tiempo de aplicación seleccionado.

Al principio de la fase de calentamiento y al final del tratamiento se emite una señal acústica. En caso necesario se puede repetir varias veces el tratamiento de la misma picadura o mordedura de insecto. El paciente solo tiene que respetar una pausa de al menos dos minutos entre las aplicaciones. En una hora, no se deben superar las 5 aplicaciones en la misma zona de la piel.

Una de sus principales ventajas es que es reutilizable, sustituyendo las pilas incluidas en el interior del paquete cuando estas se hayan agotado. Tres parpadeos del LED y tres pitidos de la señal acústica indicarán al consumidor que es necesario cambiar las pilas por otras nuevas para poder seguir utilizando el producto.

Su pequeño tamaño, convierte a bite away en un producto ideal para llevarlo en cualquier rincón de la mochila al practicar senderismo o deporte en la montaña, ir a la piscina, a la playa y como elemento fundamental en la maleta de todos aquellos que veranean en zonas de costa o que han elegido un destino exótico durante sus vacaciones.

