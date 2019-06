Equilibrio In Out revoluciona el mercado cosmético con Santé d´Or

En la última feria de belleza y salud que está conquistando Barcelona, Expobeauty&Wellness, debutó la empresa Equilibrio in out SL Equilibrio In Out nace en Barcelona dando respuesta a una sociedad actual y exigente. Sus fundadoras reúnen una experiencia científica y profesional que asciende a más de 20 años.

La nutricionista y terapeuta Begoña Gorricho posee los conocimientos en medicina tradicional china y kinesiología para que, de forma integrativa y respetuosa, cada uno encuentre su camino hacia la salud. La farmacéutica y asesora en desarrollo de productos cosméticos, Anna Codina, aporta sus conocimientos científicos y su pasión por la naturaleza en esta nueva aventura.

Ambas decidieron crear su propia marca Santé d´Or http://www.sante-dor-com, una línea de cosmética, responsable con la naturaleza que usa principios naturales procedentes de manantial (flor de “Sal d´Oro”) y aceites esenciales. Su objetivo consiste en restablecer la armonía y equilibrio natura en las distintas áreas de la persona.

En Santé d´Or se ofrecen varias gamas de productos entre los que destacan: Los Peelings con aceites esenciales por ser ya que usan sal 100% natural y ecológica de manantial, con reconocimiento BIO y FEDER. Además, contienen minerales y oligoelementos obtenidos de forma natural, destacando el magnesio, potasio, yodo y calcio. Una de la razones por la que estos productos son altamente demandados es que tienen una textura cremosa que permite aplicarlos incluso después del gel de baño, dejando así la piel hidratada y sedosa y posee todas las cualidades para exfoliar, limpiar y purificar.

La marca ofrece también siete perfumes de identidad única debido a que usan aceites esenciales que constituyen una combinación armónica de delicados aromas con la intención de potenciar la belleza y equilibrio natural. A su vez, el nombre de cada uno de ellos invita a descubrir el perfume que le corresponde a cada uno y que merece en cada momento: 'Me centro, Me libero, Me permito, Me escucho, Me expreso, Me conecto, Me ilumino'.

Una de las claves del éxito de estos perfumes es que están adaptados a cada momento y estado emocional; La combinación armónica de aceites esenciales crea la melodía que necesita el consumidor en cada momento. Además su aplicación en determinados puntos del cuerpo (estudiados desde hace miles de años por la medicina tradicional china) refuerza su función.