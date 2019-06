​Verano, época de proliferación de plagas

Afortunados aquellos que jamás se han visto en la tesitura de tener que lidiar con una plaga. Pero que no lo hayan tenido que hacer hasta ahora, no significa que estén libres de tener que hacerlo en el futuro. Y es que, las plagas se han convertido en algo mucho más habitual de lo que a priori la mayoría podría pensar. Y, tal y como indican desde ADMA Plagas, “si existe una época en la que la proliferación de plagas es más fructífera esa es la época estival. Las temperaturas elevadas unidas a la abundancia de comida y al fomento de la reproducción, hacen de esta estación la más propicia para la proliferación de plagas”.



Sin embargo, solo aquellos que las han padecido alguna vez son conscientes del elevado riesgo que se corre al tener que convivir durante un tiempo con una población elevada de animales que además de enormes molestias pueden provocar la contaminación de alimentos, así como trasmitir enfermedades.



“El miedo a no eliminar completamente el problema es lo que hace que la mayoría de personas se decante por contratar los servicios de profesionales. No sin antes, eso sí, intentar solventar el problema ellos mismos” comentan desde ADMA Plagas.



Y es que, entre las plagas urbanas más comunes se encuentran las constituidas por hormigas, moscas y mosquitos, palomas, ratas y ratones, garrapatas, cucarachas, grillos, saltamontes, polillas y avispas. Y dentro de cada una de ellas, por supuesto, existen más de una variedad, que en algunos casos constituyen un verdadero peligro para las personas, caso por ejemplo de la avispa velutina, protagonista de numerosas noticias en los medios, y causante de la muerte de varias personas.



En cualquier caso, y para intentar evitar al máximo la visita de cualquiera de estos posibles e indeseados inquilinos, los consejos son los siguientes:



- No acumular agua estancada y evitar la proliferación de malas hierbas si se cuenta con jardín. - Intentar mantener una temperatura óptima y la vivienda correctamente aislada. - No acumular suciedad, basura o desperdicios.



Pero, además, y tan o más importante que las anteriores será prestar especial atención al pelaje de las mascotas, especialmente de los perros, ya que algunas de las plagas encuentran en ellos, una sencilla manera de acceder a los hogares.