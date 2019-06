​La enfermedad del pene curvo empeora en el 40% de los hombres la capacidad de penetración

Expertos en Urología han impartido el taller formativo ‘El tratamiento de la enfermedad de La Peyronie con colagenasa intraplaca’ para profundizar en los criterios y técnicas de aplicación de esta enzima que puede reducir la curvatura peneana, administrándose a través de una inyección dentro de la placa desarrollada en la túnica albugínea que recubre los cuerpos cavernosos del pene1. Esta sesión ha tenido lugar en el marco del 19º Congreso de la Asociación Española de Andrología, Medicina Sexual y Reproductiva (ASESA) y la XIV Reunión Ibérica de Andrología, Medicina Sexual y Reproductiva, con el apoyo de Sobi.



Durante el taller, especialistas en esta patología señalaron la importancia de la aparición en el abordaje de esta enfermedad de la colagenasa de clostridium histolyticum, al tratarse del primer y único fármaco autorizado con indicación para la enfermedad de La Peyronie. “Inicialmente estos pacientes iban condenados a la cirugía, pero en la actualidad es posible mitigar la curvatura peneana hasta en un 35%, es decir, reducir unos 17o la incurvación inicial, con este fármaco”, explica el Dr. Rodrigo García-Baquero, responsable de la Unidad de Andrología y Cirugía Reconstructiva Urogenital del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz.



El taller de formación estuvo a cargo del Dr. García-Baquero, también presidente del Comité Organizador de este congreso y vocal de la Zona Sur (Andalucía) en ASESA, quien fue el responsable de moderar e introducir esta sesión con datos provenientes de ensayos pivotales que avalan la efectividad de la colagenasa.



Además, participaron el Dr. Joaquim Sarquella, de la Fundación Puigvert de Barcelona, quien hizo énfasis en la técnica de empleo de este tratamiento, y el Dr. Borja García Gómez, del Hospital 12 de Octubre de Madrid, quien explicó los nuevos protocolos para la aplicación de la colagenasa.



La realidad de los pacientes



Aunque no existen datos nacionales, el Dr. García-Baquero indica que “se estima que aproximadamente un 8% de la población masculina puede padecer de la enfermedad de La Peyronie en el mundo”.



Se trata de una patología caracterizada por la incurvación del pene en erección, lo que podría afectar la calidad de vida del hombre, porque, inicialmente podría cursar con dolor, afectando la calidad de vida sexual. Según algunos estudios, la curvatura y la capacidad de penetración durante el coito empeora en el 40% de los hombres que la sufren, mientras el dolor lo hace en el 6%. También es posible que se produzca una pérdida de confianza, además de la preocupación por el aspecto curvo del pene.



“Creemos que puede haber una prevalencia de efectos psicológicos del 77%, por ser una enfermedad que no tiene una causa concreta y afecta a un aspecto tan íntimo como es la sexualidad”. El experto enfatiza en la carencia de certezas que existen en cuanto al origen y la evolución de la enfermedad o la existencia de un esquema de tratamiento válido para todos los pacientes. “Se deben valorar las distintas opciones terapéuticas para cada paciente, teniendo en cuenta la severidad de la curvatura y la fase en la que se encuentra la enfermedad. Además, se debe tener en cuenta que no todos los pacientes siguen el mismo protocolo terapéutico, teniéndose que individualizar el tratamiento para cada paciente”.



Hasta hace poco, se consideraba que la única opción terapéutica realmente válida para esta patología era la cirugía, la cual se puede llevar a cabo a través de dos tipos de técnicas. Las técnicas de plicatura, que consisten en enderezar el pene a costa de acortarlo, y las técnicas de incisión/escisión y parche, que consisten en incidir o extirpar la placa de fibrosis para sustituirla por un parche autólogo o heterólogo. Según el Dr. García-Baquero, estos tratamientos quirúrgicos tienen consecuencias. En el caso de las plicaturas, “Se pierde entre medio centímetro o centímetro de longitud por cada 10 grados de corrección. La otra alternativa quirúrgica, la incisión/escisión y parche, acarrea un riesgo aproximado de disfunción eréctil postoperatoria del 30%”.



El tratamiento con colagenasa







La gran ventaja de esta técnica, según los expertos reunidos en el taller formativo, es evitar la cirugía o conllevar a una cirugía más sencilla a partir de 2 a 4 ciclos de inyecciones en la placa de tejido fibroso que se ha formado en el pene. Pero, para ello, es necesario que el paciente cumpla con una serie de criterios para ser sometido al tratamiento. García-Baquero explica: “Si nos basamos en los ensayos clínicos, los pivotales en los cuales se probó inicialmente el medicamento, los pacientes que parece que responden mejor son los que tienen una curva de más 30 grados y no más de 60 grados, que tienen una evolución de más de dos años, en los cuales la placa no esté calcificada y que tengan una buena función eréctil. A esto hay que añadir que es muy importante que la placa sea palpable para que el fármaco pueda administrar”.



En cuanto al futuro más inmediato, este experto opina que los próximos avances estarán relacionados con ciclos de tratamiento más cortos, dispositivos mecánicos de modelaje que sean más sencillos y cómodos de utilizar, o la aplicación de esta opción terapéutica en la fase inicial, donde la placa que se está formando podría ser más susceptible al cambio que la que ya está establecida.



Para el Dr. García-Baquero el propósito de este taller formativo, además de plantear una difusión de conocimientos dinámica, práctica y formativa, viene a cubrir una necesidad. “El tratamiento con colagenasa inyectada en la enfermedad de La Peyronie requiere que la persona que lo administre tenga una cierta cualificación, y en ese sentido, este taller puede considerarse parte de esta formación necesaria”.