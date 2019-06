La madrileña sede de Pangea The Travel Store, ha acogido la presentación del libro "Silver Surfers", la reciente publicación de Raquel Roca, periodista, speaker, formadora y consultora en transformación cultural y digital.



Tras el éxito de su publicación anterior “Knowmads. Los trabajadores del futuro”, Raquel se embarca en un nuevo proyecto editorial con la publicación de “Silver Surfers”, de nuevo con el sello de LID Editorial, en el que aboga por un cambio de mentalidad, sobre lo que significa trabajar con más edad, dado el progresivo envejecimiento de la población y como esto afecta al mercado laboral y los beneficios para mente y cuerpo, que se derivan de permanecer en activo, aportando valor y socialmente enchufados.



El título de su tercer libro me evoca el tango “Volver” de Carlos Gardel, sobre todo por la estrofa:

“Volver con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi sien.”

Para Raquel, “Silver Surfer” es aquella persona, que, a partir de los 40 años, cuida y planifica su nueva longevidad profesional, aportando sabiduría, Inteligencia emocional y el pensamiento transversal que le dan los años. Desde la visión de que más años, nunca restan, sino que multiplican.



Es una certeza que la tasa de envejecimiento en el continente europeo se ha triplicado en los últimos cuarenta años y que España cuenta con el privilegio de ser el país mas saludable del mundo y se ha convertido en el de mayor esperanza de vida.



Raquel, pone sobre la mesa aspectos como que, los avances médicos, tecnológicos y de bienestar permiten al ser humano ganar a la muerte, del orden de 5 horas diarias, o lo que es lo mismo, dos años más, por cada diez vividos y como consecuencia la necesidad de hacer frente a la longevidad profesional activa.



Entre los datos que aporta la autora, destacan los siguientes:



- Para el año 2050, a nivel mundial, las personas mayores de 65 años, seremos el doble que los menores de 5 años. - Actualmente, en España solo el 4% de las empresas, cuenta con políticas dirigidas a la contratación de personas mayores de 50 años. - En más de la mitad de las empresas españolas, el porcentaje de empleados, que supera la edad de 50 años, no alcanza el 19 %. - El Foro Económico Mundial, pronostica para 2022, la reducción de la jornada laboral en un 13 %, con el consiguiente aumento de la productividad y de la felicidad.



Alargar la esperanza de vida, unido a la baja tasa de natalidad, plantea a una sociedad cada vez más envejecida, el reto de afrontar la sostenibilidad de los actuales sistemas de pensiones, o la revisión de las leyes de dependencia y esto choca frontalmente con la crudeza con la que el mercado laboral español, trata a las personas mayores de 50 años, “invitándolos” a abandonar las empresas en las que han desarrollado gran parte de su actividad laboral, con distintas fórmulas como los expedientes de regulación de empleo (ERE), las prejubilaciones, desvinculaciones o bajas incentivadas.



Sí bien es cierto que hay una polarización y los más jóvenes, también sufren en sus carnes la exclusión del mundo laboral. Resulta un contrasentido, que cuando uno es joven, no te contraten aduciendo falta de experiencia, y cuando la experiencia te sobra, van y te prejubilan.



En este sentido la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), lo tiene claro al afirmar con rotundidad que los sistemas de jubilación anticipada deben eliminarse. Si bien aconsejan una reducción progresiva de la jornada laboral, a partir de los 60-63 años.



Si quieres ser como esos vinos que mejoran con los años, a tu talento, nunca tienes que dejar de sacarle brillo, por lo que la edad no debe ser ninguna excusa para dejar de actualizarse y adaptarse a las nuevas necesidades del mercado laboral. Para lo cual, necesitas estar en permanente reaprendizaje.



Los trabajadores senior, tienen mucho que aportar y cada vez es más urgente diseñar un nuevo modelo laboral, que permita no desperdiciar su talento.



La autora destaca que es el momento idóneo, para que aquellas las organizaciones que deseen obtener ventajas competitivas apliquen lo que se denomina Age Management, que no es ni más ni menos que realizar una gestión adecuada de las personas senior, con el fin de poner en valor su experiencia y sus conocimientos, en lugar de excluirlos por motivos de edad cronológica.



Para ello, algunas medidas pueden ser las siguientes:



- Posibilidad de continuar trabajando, sobrepasada la edad obligatoria de jubilación. -Complementación de la percepción de una pensión parcial, con un sueldo remunerado por la actividad laboral. - Incentivar la incorporación laboral a personas de mayor edad. - Creación de grupos de trabajo, teniendo también en cuenta la diversidad por edad. - Flexibilización de horarios y reducción de jornada. - Garantía de continuidad de formación interna.



Sin olvidar también realizar una planificación del retiro, definitivo.



Raquel, nos ha regalado para finalizar, tres frases, que deben hacernos pensar, como el talento de plata, demográficamente hablando , debe ser tenido en cuenta:



- “Esto no va de edades. Se trata de compartir conocimientos”. - “Somos senior y junior al mismo tiempo”. - “El futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vas a hacer para que pase”.



¡Feliz y larga vida laboral!



Por último, el acto ha finalizado con la firma de ejemplares, por parte de la autora, así como la posibilidad de realizar networking entre los asistentes.