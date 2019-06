Ocio Hoteles celebra su VII Convención anual Comunicae

miércoles, 5 de junio de 2019, 13:26 h (CET) El Club Privado de Viajes Ocio Hoteles ha celebrado en mayo su Convención anual junto a más de 300 asistentes; lo que la convierte en la de mayor afluencia hasta la fecha Como cada año, la agencia de viajes elige un destino privilegiado como emplazamiento para su reunión. En esta ocasión ha sido ubicada en el hotel Sol Marbella Estepona Atalaya Park. Un maravilloso resort cuatro estrellas frente al mar, con instalaciones y servicios de alta calidad.

Bajo el lema “creciendo juntos”, el evento ha sido dirigido por altos representantes y directivos de la marca, que este año han querido dedicar el encuentro a la figura del Agente de Viajes. Se produjeron multitudinarias muestras de cariño y respeto entre los asistentes como reconocimiento a la labor de los equipos de venta.

La primera parte de la reunión estuvo marcada por el análisis de crecimiento anual de Ocio Hoteles. Una lectura positiva en la que profundizaron en los hitos y mejoras conseguidas por los diferentes departamentos que componen la compañía. A partir de este punto; trofeos, premios, sorpresas y agradecimientos no dejaron de tener lugar durante todo el congreso.

Se sucedieron premios como noches de hotel por Andalucía o tabletas de última generación; pero los asistentes han destacado el gran espíritu de equipo que han conseguido acudiendo a la reunión.

Localización de la VII Convención Ocio Hoteles

El escenario elegido para la diversión y el alojamiento de los asistentes a la Convención ha sido el Resort Atalaya Park, situado en Estepona pero a sólo 6Km de Puerto Banús y a 12Km de Marbella.

Tras su reciente renovación, el hotel ha apostado por la calidad, la decoración, las comodidades y las altas prestaciones. Está situado en primera línea de playa pero además cuenta con 3 piscinas, zona de baño infantil con Splash Park y zona multiaventura. Pistas para practicar baloncesto, atletismo, vóleibol y balonmano, pistas de tenis de tierra batida y un campo de fútbol once, entre más de 50.000 m2 de zonas ajardinadas.

Según representantes de la marca, la opinión de Ocio Hoteles sobre el resort es excelente y así se lo han trasladado a través de reseñas y recomendaciones en los distintos perfiles sociales del complejo hotelero.

El evento de Ocio Hoteles al detalle

El encuentro con OcioHoteles comenzó a primera hora de la mañana con la presentación del crecimiento anual de la empresa. Los representantes de diferentes departamentos recogieron el trofeo a las mejoras anuales, y tras unas palabras, continuaron con la presentación de novedades. Se plantearon nuevos caminos, metas para 2020 y se estrenaron nuevos vídeos corporativos.

Entre los detalles de la convención, los representantes de los bonos Ocio Hoteles pudieron disfrutar de varias pausas para tomar algo y un estupendo almuerzo tipo bufé libre en el restaurante del complejo Atalaya Park.

La reunión prosiguió por la tarde y se vivieron algunos de los momentos más emocionantes de la velada; la entrega de reconocimientos y premios. Se sucedieron emotivas imágenes, mensajes y abrazos entre los integrantes del equipo. Se les reconoció su labor a los mejores agentes y jefes de departamento. Los afortunados llegaron a recibir premios apabullantes como viajes a Punta Cana o Cruceros. Pero tras las numerosas muestras de felicidad, no pararon de contemplarse momentos para dar voz y representar a cada parte de la empresa.

Como broche de oro al evento, los asistentes pudieron disfrutar de una completa cena y una fiesta privada en las propias instalaciones del hotel.

