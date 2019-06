Pan con Chocolate cumple 20 años, presenta nueva colección teen y adquiere un taller de confección Comunicae

miércoles, 5 de junio de 2019, 13:20 h (CET) La firma bilbaína de moda infantil más internacional, Pan con Chocolate, cumple en 2019 veinte años de trayectoria vistiendo a bebés desde los recién nacidos hasta niños de 14 años y a partir de ahora hasta los 16 Siempre apostando por tejidos de gran calidad en todas sus colecciones y con un diseño propio cargado de estilo. Color, prints florales y tonos con mucha personalidad para vestir a los más peques en cualquier momento de su infancia y pre adolescencia.

En los últimos años Pan Con Chocolate ha incorporado el concepto de Total Look en sus colecciones: Chaquetas de tricot, diademas, gorras, coleteros, bolsos, medias, leotardo y Colonia para completar un estilismo siempre muy cool, así como también ha enriquecido sus colecciones incorporando en las mismas colecciones de Ceremonia y de Baño.

Hace apenas unos Meses, Pan Con Chocolate sorprendía a todos con la adquisición de un Taller de Confección propio en España, en Talavera de la Reina. "Ahora ya no hablamos de 'alta calidad' de confección, sino de 'calidad Exquisita' de confección a la vez que podemos adaptarnos a las particularidades de cada mercado en cuanto a largura, composición o determinados detalles de las prendas" comenta Jesus Murua, CEO de Pan Con Chocolate.

Además, con esta importante apuesta, Pan Con Chocolate está generando más de 20 nuevos puestos de trabajo de mano de obra española.

En el año en el que se celebra esta importante efeméride, Pan con Chocolate consolida su presencia internacional con su llegada a México y Turquía y dando un paso adelante en Italia, donde empezará a estar presente, además de en boutique en los Grandes almacenes de lujo COIN. Además, en la Nueva Colección de Otoño - Invierno 2019 dará a conocer la nueva línea de prendas hasta los 16 años: la Línea JUNIOR - TEEN que mezcla tendencia y diseño al más estilo Pan con Chocolate a la vez que da continuidad a la línea de bebé recién nacido presentada por primera vez en la colección Invierno 18.

Pan Con Chocolate cumple 20 años y lo hace cargada de energía, ideas y proyectos dentro del exigente mundo de la moda infantil.

Seguir en su web y redes sociales:

www.panconchocolate.es

Instagram: @panconchocolatekids

Facebook: https://www.facebook.com/panconchocolatekids/

Contacto: international@panconchocolate.com / ventas@panconchocolate.com

Vídeos

Pan con chocolate



