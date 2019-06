DHL Freight introduce 30 camiones de vanguardia como parte de su acción de reclutamiento de conductores Comunicae

miércoles, 5 de junio de 2019, 12:59 h (CET) Las esteras solares ubicadas en la parte superior de los camiones de 12 toneladas reducen el consumo de combustible en un 5%. La iniciativa ha atraído a 50 nuevos conductores en 5 ubicaciones piloto en Alemania DHL Freight, uno de los proveedores líderes de servicios de carga por carretera en Europa, está desplegando 30 nuevos camiones, como parte de la fase piloto de su iniciativa de reclutamiento de conductores. Estos camiones de última generación, que son fabricados por MAN, tienen un peso total de 12 toneladas, están equipados con un asistente de giro para aumentar la seguridad. Quince de los vehículos también están equipados con un sistema solar en la parte superior, desarrollado por la nueva empresa TRAILAR de DHL.

Los nuevos vehículos proporcionarán a los conductores los últimos equipos de salvamento y proporcionarán a DHL Freight la capacidad suficiente de transporte durante las temporadas pico, principalmente en las etapas de primera y última milla. La iniciativa de reclutamiento de conductores de DHL Freight se está probando en cinco ubicaciones en Alemania y ha atraído a 50 nuevos conductores hasta el momento, con el objetivo general de crear hasta 500 nuevos empleos en Europa.

"La demanda de transporte terrestre sigue aumentando. Al mismo tiempo, la industria del transporte por carretera se enfrenta a una escasez de conductores cada vez más urgente. Estamos abordando este problema de manera proactiva, mediante la implementación de un nuevo modelo de trabajo, para abordar las necesidades de los conductores', ha explicado Uwe Brinks, CEO de DHL Freight. 'Con nuevos conductores y un modelo de implementación flexible, podemos asegurarnos de que tenemos la capacidad de brindar un servicio fiable para nuestros clientes durante todo el año. Estamos muy complacidos con la respuesta hasta el momento y ya hemos dado la bienvenida a 50 nuevos conductores en las ubicaciones participantes".

En línea con el programa GoGreen, de protección del medio ambiente de DHL, 15 de los 30 camiones están equipados con un sistema solar en el techo, desarrollado por la nueva empresa TRAILAR de DHL. La capa solar delgada y flexible se instala en los techos de vehículos rígidos y se conecta a la batería del vehículo. La solución produce suficiente energía para funciones tales como operaciones de elevadores de carga y aire acondicionado, ahorrando hasta un 5 por ciento en el consumo de combustible. TRAILAR puede ahorrar hasta 4 toneladas de CO2 por activo y por año. Los nuevos vehículos también están equipados con la última tecnología de seguridad, incluido un asistente de giro. Esta tecnología, que salva vidas, ayuda a prevenir accidentes con bicicletas y peatones que pueden ocurrir cuando los camiones giran a la derecha.

La iniciativa de reclutamiento de conductores de DHL Freight se lanzó en noviembre de 2018 como un proyecto piloto en las sucursales alemanas en Erfurt, Koblenz, Malsfeld, Maintal y Sehlem. A través del proyecto, DHL Freight pretende sentar las bases para un aumento a largo plazo de las capacidades para gestionar la creciente demanda de transporte. Al establecer un sistema rotativo de trabajo, la iniciativa aumenta el atractivo del puesto del conductor, así como la flexibilidad con la que se pueden desplegarse los conductores. En lugar de estar continuamente en la carretera, los empleados asumen responsabilidades basadas en el almacén durante períodos más tranquilos y pueden desarrollar el trabajo como conductores durante los períodos pico. Tras una exitosa fase piloto, DHL Freight planea lanzar la iniciativa en toda Europa, creando hasta 500 nuevos puestos de trabajo.

TRAILAR es una empresa de nueva creación propiedad de DPDHL, que comenzó dentro del Laboratorio de Start-Up de DHL y fue fundada por empleados de e la compañía. El programa de incubadora Start-Up Lab apoya a los empleados y departamentos del Grupo DPDHL en la prueba y aplicación de ideas para nuevos modelos y tecnologías de logística empresarial. Con su sistema innovador, TRAILAR crea una solución sostenible, eficiente y rentable para una nueva tecnología de ahorro de combustible, basada en módulos fotovoltaicos ligeros y duraderos.

