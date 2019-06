Mustela plantará un árbol por cada bebé que nazca en el Día del Medio Ambiente Comunicae

miércoles, 5 de junio de 2019, 12:07 h (CET) La acción se mostrará en tiempo real en un site específico y en sus perfiles en redes sociales, con datos exactos sobre el número de nacimientos en ese día, los árboles plantados y la cifra de CO2 que se neutralizará con esta acción Un día, 24 horas, 1.440 minutos o 86.400 segundos. Ése será el tiempo durante el que Mustela, marca de Laboratorios Expanscience, llevará a cabo una acción muy especial por la que plantará un árbol por cada bebé nacido durante el próximo Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio).

Se trata de un reto de gran volumen, si se toma en referencia el mes de junio del año pasado, donde nacieron una media de 1.000 bebés al día, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para alcanzar este objetivo, la marca de Laboratorios Expanscience trabajará con la ONG Plant for the planet en una acción de reforestación que tendrá lugar el próximo mes de octubre en Ejulve (Teruel), en una zona que sufrió uno de los mayores incendios forestales en Aragón en julio de 2009 y que acabó con más de 12.000 hectáreas de bosque.

Desde Mustela son conscientes de que el cambio climático es uno de los grandes problemas del siglo y luchar contra este fenómeno es responsabilidad de todos. Por ese motivo, han puesto en marcha esta acción, que se engloba dentro de su compromiso con el medio ambiente, junto al uso de diseños ecológicos en el 100% de sus productos. Además, para minimizar el impacto medioambiental en la elaboración de sus productos, han implementado un sistema de gestión medioambiental en su planta de producción y de Investigación y Desarrollo de Epernon (Francia) y cuenta con la certificación ISO 14001. La compañía ha realizado inversiones en esta planta para reducir el impacto medioambiental: gestión de residuos, reducción del consumo de agua y energía, etc., con el objetivo de convertirla en una planta de electricidad verde. Entre 2010 a 2017, en esa planta, por cada 100 unidades fabricadas, han reducido el consumo eléctrico en un 23%, el de agua en un 33% y en un 30% el de gas. Además, en los últimos diez años se han reducido 129 toneladas de plástico y 65 toneladas de cartón.

La acción se mostrará en un site específico en tiempo real desde la web de Mustela y RR.SS, con datos exactos sobre el número de nacimientos en ese día, los árboles plantados y la cifra de CO2 que se neutralizará con esta acción. Además, contará con un vídeo explicativo diseñado por la La Casa de Carlota, un estudio que, al igual que Laboratorios Expanscience, está certificado con el sello BCorp, una marca comercial internacional, respaldada por una ONG (B Lab®) y cuyo objetivo es identificar y promover empresas que integren objetivos sociales y ambientales en su negocio y modelo comercial.

Desde la marca de Laboratorios Expanscience creen firmemente en la importancia de "dejar un planeta mejor del que encontramos" para las nuevas generaciones. Cualquier granito de arena cuenta. Desde pequeños gestos cotidianos, como ducharse en vez de bañarse o no llenar demasiado la bañera para asear a los bebés, hasta grandes acciones como la reforestación de territorios quemados.

