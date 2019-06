Barceló Bávaro Grand Resort celebra el Día Mundial del Medio Ambiente con un plan de reducción de plásticos Comunicae

miércoles, 5 de junio de 2019, 12:10 h (CET) El Complejo Barceló Bávaro Grand Resort rinde homenaje al Medio Ambiente con medidas drásticas para la reducción de plástico Barceló Bávaro Grand Resort, apuesta por el Medio Ambiente con un estricto plan en reducción de plásticos. Desde los inicios del complejo, hace más de 35 años, la compañía, estableció el firme propósito de impulsar el desarrollo turístico del país, de la mano de la correcta conservación y mantenimiento de su entorno paradisíaco.

El complejo, además de ofertar múltiples servicios e instalaciones all inclusive para todo tipo de público, lidera numerosas iniciativas de respeto al medio ambiente, un factor muy valorado entre los clientes que buscan vacacionar y disfrutar de la naturaleza en entornos sostenibles.

Barceló Bávaro Grand Resort, ha instaurado cuantiosos protocolos para la gestión de residuos, ahorro energético y de agua, formación interna en materia de medio ambiente y pautas que favorecen al ecosistema natural. Prueba de ello, es su reciente certificación Green Golbe que reconoce el cumplimiento y compromiso del hotel con el medio ambiente.

Con motivo de celebración y homenaje al Medio Ambiente, el complejo, ha optado por la reducción de plásticos como prioridad, con un ambicioso plan de reducción de más de 2 toneladas de plástico al año.

Acerca de Barceló Bávaro Grand Resort:

Barceló Bávaro Grand Resort, distingue dos hoteles de ensueño. El primero de ellos, el Barceló Bávaro Palace, ofrece a toda la familia un paraíso a medida las 24 horas del día; por otro lado, el Barceló Bávaro Beach - Adults Only, posee los rincones más exclusivos para que sus huéspedes disfruten del maravilloso enclave sin niños alrededor.

Su ubicación privilegiada frente al mar del 80% de sus habitaciones y servicios, le convierte en un ‘Beach Front All Inclusive Resort‘ inigualable.

Acerca de Barceló Hotel Group:

Barceló Hotel Group, la división hotelera del Grupo Barceló, es la 2ª cadena de España y la 29ª más grande del mundo. Actualmente cuenta con 251 hoteles urbanos y vacacionales de 4 y 5 estrellas, y más de 55.000 habitaciones, distribuidos en 22 países y comercializados bajo cuatro marcas: Royal Hideaway Luxury Hotels & Resorts, Barceló Hotels & Resorts, Occidental Hotels & Resorts y Allegro Hotels. www.barcelo.com

