Decelera cierra su quinta edición en Menorca con cerca de 200 participantes

• En concreto, han participado medio centenar de emprendedores, 60 líderes empresariales, una veintena de inversores y miembros de equipos de una decena de corporaciones y partners de Decelera. • Las startups participantes se han enfrentado al reto de desconectar de sus actividades diarias para analizar y validar su modelo de negocio junto a los líderes empresariales e inversores presentes, mediante charlas inspiracionales y los 750 encuentros one-to one mantenidos entre ellos Decelera, el primer movimiento mundial de desaceleración de startups tecno-sostenibles, acaba de clausurar la quinta edición de su programa, que se ha celebrado en la isla de Menorca entre el 24 de mayo y el 4 de junio.

A lo largo de estos días, han pasado por el programa de desaceleración casi 200 participantes, entre los que se encuentran medio centenar de emprendedores, 60 líderes empresariales (Experience Makers), una veintena de inversores y miembros de equipos de una decena de corporaciones y aliados de Decelera, como Schneider Electric y Endeavor España, partners estratégicos de esta edición.

La metodología Decelera se ha desarrollado en tres fases fundamentales: Breathe, Focus y Grow, que se traducen en los tres objetivos clave que persigue este movimiento: desconectar a los emprendedores de las actividades diarias que no le dejan pensar en la estrategia, validar su modelo de negocio con líderes empresariales y analizar las posibilidades de inversión mediante encuentros one-to-one con inversores y venture capitals internacionales, como Nauta Capital, Highland Europe, The Venture City, Cidron Ventures.

Inversores que tienen la oportunidad de conocer al equipo humano que hay detrás de cada startup y reducir así el riesgo de una futura inversión en el proyecto. Así, Magnues Rinnan, de Cidron Ventures, puntualizó “he notado en esta edición una consolidación de la metodología Decelera por la calidad de las startups seleccionadas y un punto de madurez de los proyectos más elevado que en años anteriores”.

Decelera Menorca ha contado con una amplia diversidad de actividades enfocadas a abrir la mente de los emprendedores y valorar de manera conjunta los puntos fuertes y débiles de cada negocio, mediante charlas inspiracionales, deporte, jornadas culinarias, debates o dinámicas centradas en la sostenibilidad de la isla, como el plogging. Además, las startups participantes han tenido la oportunidad de realizar encuentros one-to-one con estos líderes empresariales y con los inversores participantes. En concreto, en esta edición se han celebrado 750 de estas reuniones.

Tras el cierre de esta quinta edición, la comunidad Decelera suma ya un total de 600 miembros de más de cincuenta países, conformada por líderes empresariales, inversores, corporaciones y Alumni -emprendedores de todas las ediciones del programa- con fuertes lazos de unión entre todos ellos para contribuir al crecimiento sostenible y éxito de cada startup que forma parte de esta Comunidad.

Una veintena de startups desaceleradas para escalar de manera sostenible

A partir de ahora, los emprendedores participantes en esta edición contarán durante un total de 18 meses con el apoyo del equipo Decelera para continuar con su escalabilidad y atracción de inversión.

“El programa de Decelera no sólo dura las dos semanas que estamos en la isla. Esto no es más que el comienzo. Ahora las startups han vivido la experiencia de nuestra metodología y conocen la importancia del factor humano para garantizar un futuro responsable y la necesidad de contar con un buen equipo humano para el crecimiento de éxito de su proyecto. Es, por tanto, el momento de seguir acompañándolas en su crecimiento y atracción de inversión”, recuerda Marcos Martín, CEO de Decelera Menorca.

Todas las iniciativas participantes en este edición de Decelera están relacionada con al menos uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y cuenta con potencial de crecimiento.

Entre ellas, destacan tres startups que cuentan con el apoyo y patrocinio de uno de los principales partners de esta edición, Schneider Electric, por la contribución de estas iniciativas a un futuro energético sostenible. Concretamente, se trata de Future Sight (soluciones inmersivas de realidad aumentada, mixta y virtual para mantener a las empresas de la industria del petróleo y el gas eficientes y segura); Teiacare (sistema para la monitorización continua y sin contacto en pacientes de hospitales y residencias de ancianos, que utiliza el reconocimiento facial, el procesamiento de señales y Deep Learning inteligente para detectar signos tempranos de problemas cardíacos y respiratorios), y Senseye (software para automatizar la comprensión y predicción del estado de las máquinas industriales, que identifica automáticamente los problemas y proporciona pronósticos precisos de la vida útil de los activos que supervisa).

Durante el desarrollo de Decelera, Silvayn Peinau, responsable de innovación EMEA de Schneider Electric acompañó a estas startups para conocer en profundidad sus negocios y el equipo humano que los lidera para poder ver futuras formas de colaboración conjunta.

Esta quinta edición ha contado también con el apoyo de NIU, la incubadora y aceleradora de empresas de Andorra Telecom, cuyo principal responsable, Miquel Gouarré, resaltó la apuesta de Andorra por la innovación y, además, aseguró “participar en este foro no sólo permite dar a conocer nuestra incubadora a emprendedores e inversores, también es una oportunidad para presentar las opciones que ofrece el país para que startups o empresas de largo recorrido vengan a desarrollar y probar sus productos en Andorra".

Además, han respaldado esta edición de Decelera, partners como Why Tenerife, IE XL, Twilio Sendgrid y Fundació Centre - Bit, con su apoyo a los emprendedores participantes en esta edición mediante diferentes dinámicas, encuentros 1:1 y servicios a largo plazo para la Comunidad Decelera.

Lecciones aprendidas en Decelera Menorca 2019

Entre las lecciones aprendidas por los emprendedores durante Decelera Menorca 2019 destacan temáticas como la importancia del factor humano, la inspiración, el fracaso como aprendizaje o la aplicación de la tecnología en nuestras vidas.

Lecciones aportadas en las charlas inspiracionales de destacados líderes empresariales como Pablo Rabanal, fundador y CEO de Reclamador.es y uno de los emprendedores incluidos en la prestigiosa red de Endeavor España (partner de Decelera), que recordó la importancia de la inspiración: “no debemos dejar de creer firmemente en lo que hacemos porque, aunque todos queremos generar dinero, nuestras acciones deben tener también el propósito de crear un impacto social positivo”.

Por su parte, Mario Alonso Puig, aportó las claves para aprender a conectar con uno mismo, indicando “si mostramos preocupación por el futuro es porque lo consideramos una amenaza”.

En esta línea, David Braun, asesor de las startups seleccionadas por el programa de hiper-aceleración Google en Launchpad y experto en tecnología deportiva les animó a cambiar su concepto sobre el fracaso: “tenemos que re-definir esta palabra. En el fracaso o ganas o aprendes, pero nunca fracasas. Fracasando aprendes mucho más que si no lo hicieras”, aseguró Braun.

La elección y gestión del equipo humano de las startups como punto clave para su éxito fue defendido por José Manuel Villanueva, co-fundador de Privalia: "la vida es demasiado corta para perder el tiempo. Si el líder es un trabajador duro y cercano a su equipo, el proyecto funcionará. Creer en el proyecto, ser directo, saber escuchar y contar con la educación adecuada son factores fundamentales para el liderazgo”.

La importancia de implementar una cultura empresarial en el seno de las startups fue el factor clave aportado por Jason Eckenroth, co-fundador de Sovereignty, que apuntó “los valores y cultura de una empresa no se crean, están ahí. Existe un código que está debajo y que permite que el negocio funcione. Es necesario detectarlo para poder interiorizarlos y que el proyecto crezca con los valores que les identifica”.

Asimismo, Ricardo Mesquita, responsable de IE XL, recordó a los emprendedores la importancia de contar con habilidades híbridas porque "las empresas están buscando talento técnico y cada día es más difícil encontrar candidatos con estas competencias”.

La visión del futuro con la aplicación de una tecnología enfocada en el factor humano fue la temática de la charla impartida por Gerd Leonhard, futurista, humanista, autor de ‘Technology vs. Humanity’ y CEO The Futures Agency, que resaltó “la tecnología no es buena ni mala, depende del uso que le demos”. Además, compartió con los emprendedores cuatro consejos para el éxito de sus proyectos: “crea algo significativo y con poder; desarrolla proyectos interesantes para el ecosistema; prima la interacción sobre la reacción, y ten en cuenta las consecuencias de lo que se está creando para un desarrollo sostenible”.

Bajo este paradigma ofreció también su visión Anastasia Dedyukhina -creadora de Consciously Digital, un proyecto para el minimalismo digital que plantea una nueva relación usuario-teléfono-. Durante su participación en Decelera Menorca aseguró “el mal uso de la tecnología y la conexión a los dispositivos digitales afecta de forma importante a la creatividad de los emprendedores. Es necesario encontrar espacios diarios donde desconectar para que la creatividad surja”.

Por su parte, Martin Varsavsky, partner del movimiento Decelera y emprendedor de éxito, auguró durante una amplia jornada compartida con los asistentes a esta edición “lo que me preocupa es la tecnología que permite que los humanos hagan el mal”. Y añadía "las personas muestran preocupación por el futuro de la inteligencia artificial, les preocupa que tome el control. Pero me cuesta creerlo. La gente tiende a sobrestimar lo que puede hacer la IA a corto y largo plazo”.