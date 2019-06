Apartool Homes, un hogar para los viajeros de negocios Comunicae

miércoles, 5 de junio de 2019, 10:01 h (CET) En 2015, la startup Apartool nació para consolidarse como el proveedor de apartamentos con servicios de alquiler mensual en destinos tanto nacionales como internacionales. Ahora, ya establecidos dentro de la industria turística de alojamientos, Apartool sigue apostando por el apartamento con servicios como la mejor opción para alojarse en desplazamientos largos y prolongados Al analizar la experiencia de los empleados corporativos en sus desplazamientos profesionales, la opción más común a la cual podían optar los viajeros de negocios era pasar largos períodos hospedados en hoteles en los que no disponían de todo el confort necesario para su estancia. Aspectos tan básicos como disponer de una cocina equipada con electrodomésticos, zona de reposo, área de trabajo o Wifi no se contemplaban a la hora de buscar alojamiento; por el hecho de que era un sector todavía por explorar para la corta, la media ni tampoco para la larga estancia.

La libertad del apartamento permite que los huéspedes se organicen según las necesidades y el trabajo de cada uno, garantizando un espacio confortable y hecho a la medida de sus necesidades.

Frente al auge de los apartamentos con servicios, Apartool estrena el sello ‘Apartool Homes’. Se trata de la línea de alojamientos seleccionados meticulosamente para el alquiler mensual de Business Travel.

Este distintivo es sinónimo de ubicación, debido a la importancia de la proximidad a la zona de trabajo en un viaje de negocios; diseño, en apartamentos modernos y actuales; y, por último, ofrece garantía de calidad en todos los servicios.

Este estándar de apartamentos siempre ofrece las mismas comodidades con la seguridad de sentirse como en casa. El emblema ‘Apartool Homes’ garantiza limpieza semanal con reposición textil, todos los consumos de agua, gas y electricidad incluidos en el precio, conexión Wi-Fi de alta velocidad, multiplicidad de ambientes, cocina y baño totalmente equipado y finalmente, atención 24/7.

El objetivo de este proveedor de alojamientos para larga estancia, que cuenta con un amplio catálogo formado por 100.000 apartamentos con servicios en todo el mundo, es proporcionar el mejor hospedaje para que las personas que deben desplazarse por motivos laborales puedan sentirse como en casa a pesar de estar a kilómetros de distancia y experimentar como un local.

