Llega René Cannaó fundador de ProxySQL a Barcelona en el marco de la DataOpsBarcelona

miércoles, 5 de junio de 2019, 08:01 h (CET) De la mano de Binlogic DataOpsBarcelona 2019 llega René Cannaó para exponer New Features in ProxySQL 2.0 en la Conferencia que se llevará a cabo los días 20 y 21 de junio en el World Trade Center de Barcelona René Cannaó fundó ProxySQL en 2016. Tiene más de 15 años de experiencia como Administrador de Bases de Datos, principalmente en MySQL, trabajando como Ingeniero Senior de Soporte de MySQL en Sun/Oracle, DBA Senior de Operaciones en Blackbird, y realizando consultorías para pequeñas y grandes empresas como Dropbox. En este periodo construye una mentalidad analítica y de resolución de problemas, siempre está dispuesto a asumir nuevos retos, especialmente si están relacionados con el alto rendimiento.

En el marco de la DataOps Barcelona 2019, René realizará la siguiente ponencia:

New Features in ProxySQL 2.0

ProxySQL, el proxy de alto rendimiento, alta disponibilidad y protocolo para MySQL es ahora GA en su versión 2.0.

Esta versión introduce varias características nuevas, como lecturas causales usando GTID, mejor soporte para AWS Aurora, soporte nativo para Galera Cluster, autenticación LDAP y SSL para conexiones de clientes.

Esta sesión ofrece una visión general de las novedades más importantes.

Sobre DataOps Barcelona

En esta nueva edición Tecnologías como MySQL, MariaDB, Aurora, Cassandra, MongoDB, PostgreSQL estarán entre otras bases de datos como temas principales, automatización, alta disponibilidad, soluciones de nube, seguridad, escalado en la nube y muchas de las situaciones diarias y de tendencia que se encuentran hoy en día como Docker, Kubernetes y Hyperledger.

Barcelona aumenta sus startups y se esfuerza por ser un polo tecnológico en la región y éste evento espera ser un lugar para buenas oportunidades de networking, aprendiendo de ponentes de primer nivel internacional como René Cannaó entre otros y casos de éxito.

Sobre Binlogic

Binlogic es una empresa que se especializa en soluciones de BD, automatización de la estructura, FinOps y soluciones de backup ayudando a sus clientes a lograr mejoras en los procesos, optimización de costos y escalabilidad. Tiene sedes en Barcelona, Miami, Santiago de Chile, Ciudad de México, y Buenos Aires.

