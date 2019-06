JFD Group aterriza en España con su nueva oficina en Madrid Comunicae

martes, 4 de junio de 2019, 16:09 h (CET) Después de experimentar logros espectaculares y un sólido crecimiento desde que se fundó en 2011, JFD expande ahora sus operaciones a la Península Ibérica y LATAM. El grupo fintech también proporcionará sus servicios de negociación de acciones sin comisión alguna a clientes de habla hispana y portuguesa desde su nueva oficina en el centro financiero Madrid Desde su fundación en 2011, JFD ha gozado de una creciente popularidad entre traders e inversores de más de 130 países. En medio de las incertidumbres actuales del mercado y las recientes medidas de la ESMA, la compañía no ha experimentado ninguna desaceleración significativa y ha logrado mantener un volumen de negocio creciente, lo que le permite buscar nuevas oportunidades de expansión.

Con el respaldo de un equipo de profesionales muy experimentado y comprometido, la nueva oficina en Madrid se establece para ofrecer la amplia selección de servicios de trading e inversión de la firma al mundo de habla hispana. También es una parte importante del plan del grupo para solidificar su huella global. Además de España, la oficina también cubrirá Portugal y otros territorios importantes en comunidades de habla hispana y portuguesa, incluida la región LATAM con una población de más de 640 millones de personas.

Los clientes de JFD pueden negociar más de 1.500 instrumentos a través de 9 clases de activos a través de MetaTrader 4 y MetaTrader 5. La compañía ofrece negociación Multi-Activos en Forex y CFDs en ETFs, índices, materias primas, criptomonedas y bonos, así como negociación de acciones al contado sin comisiones de ningún tipo. JFD dispone de más de 600 acciones estadounidenses, españolas, alemanas, francesas y holandesas. Además, ofrece una plataforma de inversión pasiva muy popular, JFD Invest, en la que los inversores pueden seleccionar un amplio listado de estrategias contrastadas de inversión.

La estricta regulación de BaFin y CySec, y el registro en más de 28 países europeos garantiza que los clientes en los nuevos territorios estén bien protegidos. Sus fondos también se mantienen en cuentas segregadas en bancos líderes como Barclays y Wirecard AG Alemania. JFD Bank AG, que forma parte del Grupo JFD, también es miembro de las bolsas de valores de Frankfurt, Munich, Düsseldorf y Viena.

Ignacio Albizuri Delclaux ha sido nombrado para dirigir la nueva oficina como Director General de Iberia & LATAM. Antes de unirse a JFD, desarrollo una carrera extensa y exitosa que abarca más de 10 años en la industria financiera. "Esta es una gran oportunidad para que JFD llegue a nuevos mercados sin explotar y estoy encantado de ser parte de la empresa, considerada líder en su sector con más de 40 premios internacionales que lo avalan", comentó el Sr. Delclaux.

Se puede encontrar más información en español y portugués sobre los servicios financieros de JFD y ofertas únicas en los recientemente lanzados www.jfdbank.com/es y www.jfdbank.com/pt.

Acerca de JFD

JFD es un grupo de empresas líder que ofrece servicios financieros y de inversión. La entidad matriz, JFD Group Ltd se lanzó en diciembre de 2011 y ahora es un proveedor global con licencia internacional de soluciones de inversión y trading Multi-Activos. Proporciona negociación sin comisión en acciones al contado y Crypto CFD, así como precios extremadamente competitivos para la negociación e inversión en más de 1,500 instrumentos en 9 clases de activos.

