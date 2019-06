Grupo Agrotecnología afianza su estrategia de internacionalización en USA con su participación en el PlantProtection & Nutrition: Innovation and Commercialization Comunicae

martes, 4 de junio de 2019, 16:17 h (CET) Éxito rotundo de la participación de Grupo Agrotecnología en el congreso de Protección de Plantas y Nutrición: Innovación y Comercialización recientemente celebrado en Raleigh. Con su intervención y presencia, afianza y apuntala su estrategia de internacionalización en USA Grupo Agrotecnología, empresa líder en el sector de bioestimulantes, biopesticidas, biofertilizantes y pionera en la estrategia de Residuo 0, Event Partner del Plant Protection & Nutrition: Innovation and Commercialization, califica de rotundo éxito las jornadas celebradas del 20 al 22 de mayo en la ciudad de Raleigh, capital del estado de Carolina del Norte (USA).

Durante tres intensas jornadas expertos internacionales en materia de formulación, gerentes de bioestimulantes, fisiólogos especialistas en plantas e investigadores se han congregado para compartir conocimientos y experiencias sobre las últimas innovaciones y alternativas del sector. Han revisado, entre otras cuestiones, las normativas reguladoras mundiales y las tendencias del mercado en cuanto a biocontrol, mejoramiento de las plantas, bioestimulantes, formulación agroquímica y tratamiento de semillas, desde su desarrollo hasta su comercialización.

La presencia y participación de Grupo Agrotecnología como Event Partner, como conferenciante de la brillante ponencia Smart Bacillus-based formulations: successful solutions against fungal diseases affecting row and cash crops y con un stand es indispensable en este tipo de eventos debido a su implicación y compromiso directo con la agricultura sostenible, integral y transversal al elaborar productos de gran eficacia, innovadores y comprometidos con el medio ambiente.

La apuesta de Grupo Agrotecnología por la I+D+i y, en concreto, por la tecnología de los biopesticidas con base microbiana, desarrollando productos complejos a través de procesos de formulación optimizados ha permitido crear una nueva generación de productos de biocontrol microbiano estables cuya aplicación y desarrollo es rápido, consistente y efectivo en los cultivos al actuar contra una amplia gama de hongos fitopatógenos.

Por último, Enrique Riquelme, CEO de Grupo Agrotecnología, califica de rotundo éxito la participación de su empresa en este congreso, y así lo expresa “este tipo de eventos constituyen una plataforma idónea para abordar y desarrollar nuestra presencia en el mercado norteamericano porque nos permiten forjar y consolidar nuestras estrategias de internacionalización al ser espacios de encuentro e intercambio de experiencia y conocimiento”.

Agrotecnología: Grupo Agrotecnología es una empresa española de dedicada a la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de productos para la protección y nutrición de cultivos agrícolas respetuosos con el medioambiente. Grupo Agrotecnología, tiene su sede central en España, desde donde atiende a los mercados de Europa y África. Además, cuenta con cuatro empresas filiales: Grupo Agrotecnología México, para dar cobertura a Centroamérica y Norteamérica; Grupo Agrotecnología Sur, ubicado en Chile para atender a toda Sudamérica, Grupo Agrotecnología del Perú, para abordar la agricultura peruana y Grupo Agrotecnología Brasil para dar respuesta a ese inmenso país.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.