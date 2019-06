Espacio BIM aplica la gamificación en sus Máster BIM Comunicae

martes, 4 de junio de 2019, 16:01 h (CET) Acercan el proceso de diseño y creación de la formación online en entorno BIM de Espacio BIM Concretamente la aplicación de la Gamificación en el proceso de desarrollo de los Máster BIM de Espacio BIM.

Por el principio. ¿Qué es la Gamificación?:

"Es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo-profesional con el fin de conseguir mejores resultados. Se persigue especialmente la mejora de la experiencia del usuario, tanto si es un estudiante como si es un trabajador."

Diseño de una nueva experiencia de aprendizaje e implementación en los Máster BIM de Espacio BIM

El deseo de Espacio BIM era y es mejorar la experiencia formativa de sus alumnos. Y para ello decidieron aplicar técnicas gamificación a la metodología de aprendizaje de sus máster, al igual que hacen para el resto de sus cursos, para hacerlos más interesantes, amenos, divertidos etc. Y así aumentar drásticamente el porcentaje de alumnos que finalizan la formación con éxito.

El propósito de Espacio BIM en cuanto al desarrollo de formación e-learning es establecer objetivos razonables y aplicar estrategias adecuadas para alcanzarlos. Y eso lo han conseguido aplicando gamificación. Rediseñando los procesos convencionales a través de mecánicas de juego. Esto se traduce en un aprendizaje más estimulante, participativo y divertido. Porque la formación no está reñida con el entretenimiento.

Si se piensa en gamificación, se piensa en jugar. El juego es algo inherente a todos los mamíferos y, por tanto, a los seres humanos. Es la base del desarrollo temprano. Es fundamental para el aprendizaje. A todo el mundo le gusta, le motiva y le divierte jugar. Jugando se es capaz de elevar el entusiasmo, alcanzar nuevas competencias y desarrollar habilidades.

El juego es la clave de la gamificación de los máster BIM online de Espacio BIM

Se puede resumir el proceso de implantación de la gamificación de sus máster BIM en tres fases:

El punto de partida de la gamificación de los máster BIM era conocer el planteamiento inicial de Espacio BIM: necesidades y objetivos, contenidos del máster BIM, y perfil del alumno. Para la primera parte, se realizó un profundo estudio de la empresa y su metodología formativa. Para dibujar el perfil del alumno, se realizaron entrevistas personales y cuestionarios dirigidos a arquitectos e ingenieros.

Diseño de la formación. Definidas las bases, crearon una estructura formada por tres elementos principales: contenido formativo, capa narrativa y elementos de feedback, entrelezados entre sí para conseguir un máster gamificado.

Jugar. Ahora le toca a los alumnos participar de esta metodología innovadora y disfrutar a la vez que aprenden.

Y así se alcanzó la meta de Espacio BIM:

“En los máster BIM online de Espacio BIM hemos creado una metodología basada en la gamificación con el fin de potenciar la motivación y el compromiso en el aprendizaje, y hacerlo más atractivo. El alumno forma parte de una historia de ficción que lo atrapa.”

