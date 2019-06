DisfracesMimo llega al Top 10 en su modelo eCommerce en España Comunicae

martes, 4 de junio de 2019, 15:37 h (CET) La empresa DisfracesMimo sigue creciendo en los últimos meses y está llegando al top 10 con su nuevo modelo eCommerce en España. En este año 2019, esta pequeña tienda online de disfraces piensa estar en los primeros puestos y presenta su pequeños secretos de como estar entre los más grandes ¿Cómo estar en el Top 10?

Sin duda todas las pequeñas y grandes empresas se hacen está pregunta, ¿cómo estar en las primeras posiciones en Google? Sin duda no es una meta fácil para llegar al top 10. Pero recomiendan trabajar mucho y ser muy constantes a la hora de potenciar la marca y las palabras claves que más importan a la hora de vender los productos.

Dependiendo las cantidades de búsquedas que haya en el buscador de Google sera más difícil o más fácil llegar a los primeros puestos en Google.

Luego también depende de en qué sector se esté será más complicado, el mundo de la ropa, seguros o de los hoteles es uno de los sectores más difíciles de posicionar a la hora de que se llegue a estar en los top 10.

¿En qué consiste el posicionamiento SEO?

Se tendrá que pensar una muy buena estrategia de planteamiento en el tema del posicionamiento SEO, ya que el objetivo que se tenga debe de ser muy estudiado de cara a la competencia. Se tendrá que saber qué palabras buscan los clientes a la hora de entrar en la tienda online y sobre todo, qué palabras son las que más van a facilitar la venta.

En el caso de DisfracesMimo, existen varias palabras más fuertes en el sector de los disfraces, como son comprar disfraces, tienda de disfraces, disfraces baratos, disfraces originales, disfraces carnaval, disfraces halloween, entre otras muchas más que tienen menos búsquedas, pero no por ello se tendrán que dejar de potenciar.

"Imaginaros que queréis estar en el top 10 con la palabra comprar disfraces, es muy genérica pero no solo tendréis que hacer enlaces a esa palabra genérica. Tendréis que hacer long tail que significa hacer enlaces a comprar disfraces online, comprar disfraces baratos, etc.", recomiendan.

Si tienen menos cantidad de búsquedas, a corto y largo plazo potenciara la marca la palabra más genérica y también la palabra long tail que subirá antes para vender los productos más fácilmente.

Siempre se tendrá que pensar que la gente a la hora de buscar en Google se equivoca y en lugar de buscar 'disfraces', busca por 'disfrazes' o en lugar de 'disfraces baratos', se busca 'disfraces barato' o 'disfrazes baratos', para acortar o porque se escribe rápidamente. Recomiendan mirar bien donde haya palabras genéricas y de qué manera si se fuera cliente, ¿cómo se buscarían las palabras top 10? en los buscadores principales en internet.

Modelo eCommerce en España

El marketing y el eCommerce son de los factores más importantes a la hora de montar una tienda online en España. Se deberán hacer algunas preguntas, como: ¿Qué productos son los mejores para los clientes? o ¿Cómo diferenciarse del resto de la competencia online? Ofrecer ofertas, descuentos o un mayor catálogo de productos que marque la diferencia con el resto de empresas.

El secreto de DisfracesMimo

Sin duda la empresa de disfraces DisfracesMimo se está acercando a los top 10 en España en el sector de las tiendas de disfraces online, donde con su esfuerzo está captando lo que quiere Google a la hora de estar las tiendas online en los primeros puestos.

"Recordar que a la hora de montar una tienda online en internet, es muy importante que la marca esté en todos los lugares posibles. Como en notas de prensa, foros, comentarios, directorios, post del mismo sector de la tienda online, etc."

Tal como DisfracesMimo potencia varios parámetros de la marca:

disfracesmimo

Disfraces Mimo

disfracesmimo.com

www.disfracesmimo.com

https://www.disfracesmimo.com

De está manera al potenciar la marca de varias maneras subirá toda la web a la vez y siempre hay que tener un 12 % de anchor text hacia la marca como mínimo.

Una atención personalizada de cara al cliente siempre es lo que se tendrá que tener presente en la página web, ya sea por teléfono, chat o por email. Ahora también lo que más cuenta, es tener opiniones de gente que compraron en la tienda online, para ponerlas en la web y que la gente se anime a comprar aun más.

Empresa DisfracesMimo

La empresa DisfracesMimo está empezando a ser fuerte y será una de las tiendas de disfraces online mayores en España. Ya que no solo vende en los sitios de España que más habitantes tiene como es Madrid, Cataluña, Castilla-León, Andalucía, Valencia, Castilla-la-Mancha, Extremadura, País Vasco, Aragón, Galicia, Murcia entre otras muchas. La empresa DisfracesMimo no solo vende en las campañas de Carnaval, Halloween o Navidad. Sino que también se dedica a vender diversión y alegría durante todo el año en España.

"Vive tu fiesta de disfraces con alegría y diversión en DisfracesMimo", recomiendan desde la marca.

