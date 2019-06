Niñez caraqueña

¿Cuál es la situación en nuestro siglo del problema de la niñez en Caracas?; ¿qué hace la clase política para dar solución al gran problema que ya ha alcanzado dimensiones internacionales?, ¿qué hacemos nosotros para sacarlos de situaciones de marginalidad, drogadicción, malos tratos por parte de sus progenitores en muchos casos y lo peor, el incesto?, ¿qué futuro espera a un niño en las calles de Caracas, por dónde ni siquiera se puede caminar sin llevar el miedo metido en el bolso? y si no hay educación, ¿cómo podrá defenderse un niño en un futuro para ganarse el pan, salvo que sea siendo un delincuente, puede que muy peligroso?.



¿Podemos hacer algo nosotros?, ¿qué movilización podríamos provocar en las masas para levantar consciencias hacia el cambio de su pobre situación?. Así los llevan a la prostitución, caen en redes internacionales de trata de blancas, van de mal puede que en peor, porque allí, los países que las quieren para negocio, no tienen tampoco consideración hacia ellas, ni los hombres que las visitan son capaces de ver el pasado que las llevó hasta allí, no se dan cuanta de que son realmente buenas personas con pésimas suertes.



¿Cómo afrontan esos niños la vida que les tocó vivir y cómo se sienten al ver a otros que lo pasan bien, que cubren sus necesidades básicas y los quieren sus padres y hermanos?.



Estos niños suelen vivir en conflicto con la ley, son perseguidos por la policía, sufren accidentes o mismo los mutilan para pedir limosna. ¿Existe peor terrorismo que el que se forja en la calle?... Es hora de apiadarse de ellos universalmente, igualdad de oportunidades, ayuda a cubrir sus necesidades y rescate, contra viento y marea, rescate.



Un niño debe estar formado en sus múltiples facetas y desarrollar estrategias para su desarrollo. Debe estudiar y formar parte de una sociedad sana. Tiene derecho a sentirse dentro de una familia como algo importante, querido y respetado. Muchas niñas, víctimas de violaciones por miembros de su familia, suelen huír muy lejos, hacer calle, mendigar y van cada vez a peor en sus vidas, pero no regresan a su rancho de mala muerte. Maldicen haber nacido, pero no pueden cambiar esta situación y mi consejo es que sigan luchando porque no mereren morir.



Llamaría a la parte buena de sus familias y les pediría que las cuidasen y les dieran las oportunidades que se merecen, que deben tener y que les están negando.



Muchos silencian los abusos esperando a tener 18 años y la posibilidad de conseguir un trabajo, pero mientras pierden los cursos en el colegio fracasando en sus estudios, con lo cual sus posibilidades se reducen y mucho.



UNICEF trabaja de la mano con numerosas organizaciones para fusionar a las comunidades a través de la práctica constante de cualquier deporte, la cultura, bellas artes y la comunicación encaminada a la unión, también el análisis de las múltiples estadísticas sobre violencia y el abandono escolar, la instrucción de defensores, jueces y funcionarios en los procedimientos judiciales que involucran a niños y adolescentes, el aporte y asesoría para la elaboración de recursos didácticos adecuados para formar a las sociedades afectadas. Para formarlos a ustedes también.



SIGO, A&B Producciones, Pimentón Films, UCV, LUZ, UCAB, La Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, Fe y Alegría, CECODAP, Cadena Capriles, PROVEA, Fundación Luz y Vida, Organización Cisneros, FM Center, AVESA, IDENA, LACSO, los Ministerios del Poder Popular para la Educación, para la Salud, para las Comunas y Protección Social, Defensoría del Pueblo, INE, TSJ y varias celebridades, figuran dentro del gran contingente de aliados que tiene UNICEF en este país que debe su nombre a Venetzia, me refiero a Venezuela.



La estrategia de trabajo de UNICEF se basa en alianzas con ONG´s, entes gubernamentales, empresas, universidades, centros de investigación reconocidos, alcaldías, variados medios de comunicación y comunidades organizadas para potenciar las capacidades y saberes de cada aliado y ponerlas al servicio de la sociedad. Si bien el papel del Estado es indispensable para defender los derechos de la infancia, lograrlo es responsabilidad de todos los seres humanos responsables, creyentes y luchadores.



Estos son los factores a tener en cuenta a la hora de actuar ante esta especie de tragedia en cadena: La desnutrición crónica es de un 10% aproximadamente. El VIH/SIDA ocupa el cuarto lugar en causas de mortalidad en personas de 15 a 24 años y la condición seropositiva está aumentando significativamente en niñas. El homicidio es la principal causa de muerte en varones de 15 a 19 años y hay importantes índices de violencia doméstica. Se requiere de una mayor inversión social, pues los niños, niñas y adolescentes representan el 36% de la población Hay que continuar fortaleciendo la equidad cultural: 34 pueblos indígenas conforman el 2,2% de la población y hay una importante representación de descendientes de africanos aún no contabilizada. Cinco ciudades concentran el cuarenta por ciento de la población nacional. La mortalidad neonatal constituye el 70% de las muertes en menores de un año. El 21% de los nacimientos es de madres con edades entre 15 y 19 años.



Y por último, nada más que decir, que Nicolás Maduro lo está empeorando todo, porque pudre todo lo que toca. Así que si algún país quiere manifestarse contra él, que lo haga, porque de seguro se está ganando el cielo.



“Me mataron a dos hermanos aquí en el barrio por la delincuencia. Quise vengarlos, esa era mi intención”, dijo Jesús, de 16 años, quien vive en la barriada de caminos de tierra y casas de techo de lata de La Victoria, en San Félix.



“Pero pensé: ‘no he conocido a la primera persona que se meta a malandro y luego viva’. Morir o sufrir, esas son las opciones”.