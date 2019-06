Saint Louis University - Madrid participa en una investigación científica sobre el África subsahariana Comunicae

martes, 4 de junio de 2019, 12:49 h (CET) • Diferentes Investigadores de instituciones norteamericanas, europeas y africanas han analizado el ADN antiguo de 41 esqueletos humanos conservados en los Museos Nacionales de Kenia y Tanzania, y el Museo Livingstone de Zambia Madrid, 3 de junio de 2019- Saint Louis University - Madrid, una de las instituciones más antiguas y prestigiosas de Estados Unidos, ha participado en un importante estudio científico dirigido por algunos de los arqueólogos, genetistas y expertos museísticos más importantes del ámbito internacional.

Dicha investigación, publicada recientemente por la edición online de la revista Science revela importantes conclusiones que tienen que ver con la vida en el África subsahariana hace miles de años así como con los orígenes y movimientos de los primeros productores de alimentos africanos.

Diferentes investigadores de instituciones norteamericanas, europeas y africanas han analizado el ADN antiguo de 41 esqueletos humanos conservados en los Museos Nacionales de Kenia y Tanzania, y el Museo Livingstone de Zambia para responder a cuestiones relacionadas con el movimiento e interacción entre personas.

Según Mary Prendergast, profesora de antropología y Catedrática de Humanidades del Campus de Saint Louis University de Madrid “los orígenes de los productores de alimentos en el este de África siguen siendo difíciles de alcanzar debido a las lagunas en el registro arqueológico”.

Estudios arqueológicos previos concluyen que el Gran Valle del Rift de Kenia y Tanzania fue un escenario clave para la transición del forrajeo al pastoreo. Si bien los pastores de ganado aparecieron por primera vez en el norte de Kenia hace unos 5.000 años, posteriormente se extendieron hacia el sur en el Valle del Rift, donde se desarrollaron las culturas del neolítico pastoral.

Según Elizabeth Sawchuk (bioarqueóloga en la Universidad de Stony Brook y coautora del estudio) “distintos pueblos han coexistido en el Valle del Rift durante mucho tiempo”.

Conclusiones del estudio:

Algunas de las conclusiones más destacadas de esta nueva investigación apoyada por fondos del Instituto Médico Howard Hughes y otras prestigiosas instituciones norteamericanas (Institutos Nacionales de la Salud, Allen Discovery Center y John Templeton Foundation, Programa de Arqueometría de la NSF y el Instituto de Estudios Avanzados de Radcliffe) destacan lo siguiente:

Tras analizar el ADN antiguo de 41 esqueletos humanos conservados en los Museos Nacionales de Kenia y Tanzania, y el Museo Livingstone de Zambia, los nuevos resultados genéticos revelan que la propagación de la manada en Kenia y Tanzania, involucró a grupos con ascendencia derivada del noroeste de África, que aparecieron en África oriental y se mezclaron con recolectores locales hace 4.500 -3.500 años atrás.

Antes de la realización de esta nueva investigación, estos datos no estaban nada claros y algunos arqueólogos habían planteado la posibilidad de que los animales domésticos se propagaban a través de redes de intercambio y no a través del movimiento de personas y la trashumancia.

3.500 años atrás, los pastores y forrajeros se aislaron genéticamente en el este de África, pese a que continuaron viviendo practicando un modo de vida nómada.

Otro importante cambio genético se dio durante la Edad del Hierro, hace 1200 años, con el movimiento hacia la región de pueblos tanto del noreste como del oeste de África que contribuyeron a los perfiles de ancestros antiguos similares a los de muchos africanos del este de hoy día. Este cambio genético es paralelo a dos grandes cambios culturales: la agricultura y el trabajo del hierro.

El estudio ha proporcionado información sobre la historia de África Oriental como un centro independiente de evolución de la persistencia de la lactasa que permite a las personas digerir la leche hasta la edad adulta. Esta adaptación genética se encuentra en latas proporciones entre los pastores de Kenia y Tanzania en la actualidad Para más información:

SOBRE SAINT LOUIS UNIVERSITY:

Saint Louis University es una institución católica y jesuita con campus en St. Louis, Missouri y Madrid, España, que acoge estudiantes de todas las religiones. SLU valora la excelencia académica, la investigación, el cuidado de la salud y el compromiso de servir a los demás. Durante casi 200 años, la Universidad ha ido más allá de enseñar hechos y cifras: motivan a los estudiantes a formar sus propias opiniones y descubrir sus verdaderas identidades. Hoy, SLU es el hogar de casi 14.000 estudiantes, aproximadamente 800 de los cuales estudian en Madrid.

Saint Louis University está considerada una de las cinco mejores universidades jesuitas de Estados Unidos. Hoy, el Campus de Saint Louis University - Madrid está ampliamente reconocido como un centro de educación internacional en España comprometido con los ideales de servicio y liderazgo que sus alumnos, profesores y demás personal han defendido desde 1818.

