'En ocasiones veo idiotas' con Jorge Santini, una comedia con muchos premios en Sala Ars Teatre

Jorge Santini presenta en Sala Ars Teatre Barcelona 'En ocasiones veo idiotas', obra de teatro en la que explica vivencias propias y hablará de la sobre protección de los hijos, de la estupidez humana en la que se está entrando y de cómo cosas que han sido normales toda la vida ahora son "una falta de respeto, inmorales y mal vistas" 'En ocasiones veo idiotas', es un monólogo tipo comedia satírico dramática, ganador del concurso de monólogos 'humor a primera vista', subcampeón del concurso de monólogos 'Helios es Vida', y también ganador del concurso de monólogos de la Sala Daluxe Zaragoza, en la que el famoso cómico explica que 'Los idiotas están ahí fuera". Ahora ya, los sábados 8, 15, 22 y 29 de junio en Sala Ars Teatre Barcelona, https://proticketing.com/salaarsteatrebcn/es_ES/entradas/evento/14260

Las últimas opiniones en Atrapalo.com sobre la obra le otorgan un merecidísimo y notable 9.3 de puntuación sobre 10, por lo que sin duda se trata de una apuesta segura para disfrutar este fin de semana próximo en Barcelona de una noche y espectáculo diferente, léase muy original y entretenido, para el que se toman las palabras de una usuaria de la web de compra de entradas llamada Olga, en la que también se pueden leer muchas más opiniones para una valoración final de 'excepcional' y, como no también comprar las entradas a precios reducidos (https://www.atrapalo.com/entradas/en-ocasiones-veo-idiotas-jorge-santini_e4829853/) que opinia que : "Mi pareja y yo no íbamos con muchas expectativas, y acabamos con una sonrisa de oreja a oreja, ademas nos regalo un chupetito de la suerte, comento que hacia poco había sido papá. Su hijo no se aburrirá seguro! jajajaja"

Reparto: Jorge Santini

Idioma: castellano

Sala Cafè Teatre - C/ de les Jonqueres, 15 (Barcelona), cerca de Plaza Urquinaona.

Fechas del evento : sábados del 08-jun al 29-jun 2019 Duración: 60 minutos Horario(s) evento: 20:10h

