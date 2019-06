Don Patricio, Carlos Sadness y Rayden completan el cartel del Share Festival 2019 Comunicae

El festival celebra su segunda edición el 28 y 29 de junio en el Poble Espanyol de Barcelona repitiendo la fórmula del año pasado, con una programación festiva, urbana y pop-rock de primer nivel pensada para todos los públicos.

Share Festival celebra su segunda edición el 28 y 29 de junio enel Poble Espanyol de Barcelona. Apuesta, un año más, por la música urbana, pop-rock, festiva y mainstream, repitiendo la exitosa fórmula del año pasado, que llevó al Poble Espanyol a más de 10.000 personas en dos días.

Esta segunda edición contará con un primer día de programación más urbana (viernes 28 de junio) con Becky G, C. Tangana, Lola Indigo y Don Patricio (último artista que se suma a la programación); y un segundo día (sábado 29 de junio) más pop-rock con Alfred García y Nil Moliner junto a Carlos Sadness y el rapero Rayden, que también se suman a la programación del festival. En el festival también actuarán la compañía de hip hop Brodas Bros y el dj y influencer Luc Loren. Además, durante todo el fin de semana, tendrán lugar numerosas actividades y acciones solidarias.

El viernes 28 de junio estará dedicado a la música urbana con la artista americana Becky G de cabeza de cartel. Becky G es la segunda artista femenina más escuchada de Spotify y Youtube en España, siendo su sencillo ‘Sin Pijama’ la canción más escuchada de este año en el Estado Español. Actualmente es una de las artistas de reggaeton más populares del mundo y abrirá su gira europea en el Share Festival. Uno de los últimos éxitos de la artista ha sido ‘Booty’, una canción que ha hecho conjuntamente con C. Tangana, precisamente otro de los artistas que visitará el festival.



C.Tangana está considerado el artista trap más popular del Estado Español. Actualmente es el artista español más escuchado en Spotify y Youtube, y todos sus sencillos y colaboraciones se transforman en éxito como ‘Pan llamar tú atención', 'Antes de Morime' en colaboración con Rosalia o 'Un veneno' en colaboración con el Niño de Elche, que ha llegado a tener más de 10 millones y medio de escuchas en Spotify en menos de tres meses.



El viernes también estará en el festival a Lola Índigo, que se dio a conocer gracias a su éxito 'Ya no quiero na’, que fue número 1 de todas las listas españolas en verano del 2018. En el Share Festival, la mediática Lola Índigo (Miriam Doblas), hará bailar a todo el público y vendrá a presentar su primer álbum, que verá la luz esta primavera. Y finalmente el rapero Don Patricio, última incorporación del festival, que gracias a su canción 'Contando Lunares’, se ha dado a conocer al gran público siendo, durante dos semanas consecutivas, número uno en Spotify.



El sábado 29 de junio será el turno del pop-rock de Alfred García, la música festiva y mestiza de Nil Moliner, y el pop de Carlos Sadness y Rayden. Alfred García vendrá a Share Festival a presentar su primer álbum '1016', que se ha convertido en el álbum español con más canciones en el top 100 de Spotify España de toda la historia. Y lo hará rodeado de amigos, como Nil Moliner y su música vital y optimista. Moliner acaba de lanzar dos nuevos singles 'El Despertar' y 'Soldadito de Hierro', que formarán parte de su segundo disco y que saldrá a la luz a principios de 2020, y es autor de la canción ‘Que nos sigan las luces’ que, bajo la interpretación de Alfred García, ha llegado a ser disco de oro en España. Será un placer verlos a ambos compartir escenario en el Share Festival junto a Carlos Sadness y su pop galactropical(palabra que utiliza el propio Sadness para definir su estilo musical)y Rayden, el polifacéticorapero, éxito de ventas con su último disco “Sinónimo".

El festival quiere transmitir un mensaje muy claro: ‘el mejor camino hacia la felicidad es compartir’. Por eso Share Festival es el primer festival que da la opción al público de ganar una entrada gratuita haciendo acciones solidarias. En la edición del año pasado se realizaron 15.000 acciones solidarias a través de la App del festival.



Una parte de las entradas del acontecimiento son gratuitas y están asignadas a través de un sorteo al que se puede acceder haciendo acciones solidarias. En la App y en la web del festival se proponen varios retos solidarios relacionados con el cambio climático, la igualdad de género, los derechos humanos, la educación y el fin de la pobreza extrema. Enviando Tweets, compartiendo contenidos en Facebook, firmando peticiones online y escaneando códigos QR, los asistentes pueden acumular puntos que sirvan para ganar estas entradas del festival y otros acontecimientos musicales.



Estas acciones están conjuntamente organizadas con Acción contra el Hambre, ACNUR, Amnistía International, Auara, Change.org, Common Goal, CiviClub, Cruz Roja, Greenpeace, Imagine All the People, Jane Goodall Institute, Médicos sin Fornteras, Proactiva Open Arms i Teaming, colaboradores un año más del festival.

Durante y después del festival se medirá y se presentará el impacto real que han conseguido las acciones de los asistentes en la vida de miles de personas. Es un festival pensado para una generación nueva llena de valores a la que el festival quiere dar voz y espacio.

