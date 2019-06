Queda libre de una hipoteca de 209.740€ gracias a la Ley de Segunda Oportunidad Comunicae

martes, 4 de junio de 2019, 09:01 h (CET) Tenia una nómina de 556€ y ninguna otra ayuda. De pronto se vio asfixiada y no podía pagar lo que debía Alicia Viviana, vecina de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) y de origen peruano, ha conseguido la cancelación de una deuda que ascendía a 209.740€ gracias a la Ley de Segunda Oportunidad y a Repara tu Deuda, primera compañía que aplica la Ley de Segunda Oportunidad en España.

Tras estudiar el caso, el Juzgado Primera Instancia 3 Sant Boi de Llobregat (Barcelona) ha dictado Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) y Alicia ha quedado liberada de todas sus deudas.

Alicia está divorciada y tiene una hija a su cargo. La deuda correspondía en su mayoría a una hipoteca con una entidad bancaria. “Tengo una nómina de 556€-explica Alicia- y ninguna otra ayuda. De pronto me vi asfixiada y no podía pagar lo que debía”. “Animo a todas las personas que estén en una situación límite que se informen sobre esta legislación que les puede abrir una ventana a la esperanza”.

Aunque esta legislación entró en vigor en España en 2015, todavía existe mucho desconocimiento acerca de ella. La Ley de la Segunda Oportunidad permite exonerar a particulares y autónomos del pago de deuda a acreedores siempre que se demuestre que previamente han actuado de buena fe e intentado un acuerdo con los acreedores para aplazar la deuda, fijar un calendario de pago inferior a diez años o pagarla mediante la cesión de bienes. Si no se logra dicho acuerdo, pueden solicitar un concurso de acreedores y solicitar ante el tribunal la exoneración de la deuda.

Desde que puso en marcha su actividad en 2015, Repara tu Deuda ha ayudado a tramitar el proceso a más de 6.000 personas. De los 7.540 casos en España, Repara tu deuda ha gestionado más del 89%, consiguiendo un 100% de éxito en casos finalizados. Los abogados de Repara tu deuda, especialistas en la Ley de la Segunda oportunidad señalan como claves del éxito “contar con los mejores abogados en el ámbito jurídico, utilizar la tecnología digital y no olvidar el factor humano”. En países europeos como Italia, Alemania o Francia, en los que existen mecanismos de segunda oportunidad desde hace más de 7 años, se están realizando aproximadamente entre 100.000 y 180.000 casos al año.

