FOA Barcelona 2019: El evento de marketing que acogerá a más de 500 expertos Comunicae

lunes, 3 de junio de 2019, 11:01 h (CET) El universo de las ideas aterriza este 13 de junio en Barcelona con #FOABCN Este 13 de junio, MarketingDirecto.com traslada el universo de las ideas a Barcelona en la 22ª edición de The Future of Advertising, el evento nacional de referencia en el sector marketero que se celebrará en Cinesa La Diagonal y que acogerá a más de 500 profesionales de la industria del marketing y la publicidad.

Ideas, innovación, inspiración, emoción y mucho aprendizaje son solo algunos de los ingredientes que aportarán los más de 30 ponentes de primer nivel entre los que se encuentran Antonio Ábalos, Director de Marketing en Netflix; Daniel Godoy, Digital & Media Manager en PepsiCo; Ignacio Granados, Digital Manager en Danone; Iván Burgos, Connected Car Manager en Porsche; Sandra Andrés, Marketing Manager Skin Cleansing & Skin Care en Unilever o Germán Martínez del Olmo, Director de Publicidad de España en Amazon.

El encuentro abordará las tendencias del presente y el futuro del sector a través de una panorámica 360 grados, ahondando en las claves de la data, la tecnología, la creatividad, el social media, la programática o la privacidad, cuestiones clave para liderar una industria en constante cambio.

Las oportunidades de la inteligencia artificial, la construcción de marca en la era digital o la conquista de los nuevos y más exigentes consumidores, la generación Z, se pondrán a debate a través de distintos formatos como ponencias y mesas redondas.

Una oportunidad única de hacer networking y aprender de los expertos más destacados en la industria nacional e internacional que hacen posible los patrocinadores PHD, Sizmek, Teads, MediaCom, Zenith, S4M, Wavemaker, Amazon Advertiding, Seedtag o Exterior Plus.

Pero en #FOABCN no hay que dar nada por sentado. Las sorpresas están aseguradas en un Juego de Tronos marketero que también tiene vacante su particular y disputado trono de hierro.

No se debe perder la ocasión de vivir la experiencia en primera persona y adquirir sus entradas para sumergirse en el universo FOA, el lugar de las ideas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.