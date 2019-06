"Quería representar la historia de un hombre atravesada por el duelo y la culpa sobre un ser querido"

Centroamérica Cuenta es el festival literario mas importante de Centroamérica anualmente se celebra en Nicaragua desde 2012, por iniciativa del escritor nicaragüense Sergio Ramírez. (Premio Cervantes 2017). El año pasado se suspendió por la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde (abril, 2018), este año se celebró del (13 al 17 de mayo) en San José Costa Rica.

En la inauguración de dicho evento realizado en el Teatro Nacional de costa Rica, se dio a conocer el ganador del Vll premio centroamericano carátula de cuento breve 2019. La convocatoria se realizó del 1 de febrero de 2019 al 14 abril. Este prestigioso certamen fue creado en 2012. “Para impulsar el género del cuento en el istmo y reconocer sus nuevas voces y tendencias de la literatura centroamericana”. Cuenta con el apoyo Carátula, revista cultural centroamericana, la Universidad Autónoma de Nuevo León (México) y la Fundación Ubuntu/Asociación Ticos y Nicas somos hermanos. El jurado, de este certamen estuvo conformado por Sergio Ramírez, Guadalupe Nettel (México), Javier Rodríguez Marcos (España) y Claudia Neira Bermúdez, Directora del Festival con voz pero sin voto, deliberó sobre cinco cuentos finalistas de un total de 128 recibidos por el Comité Organizador, todos de autores centroamericanos menores de 35 años. Declararon como ganador al cuento “2 de noviembre”, amparado en el seudónimo “Manuel Gálvez”, cuya plica de recepción fue la número 29.

Sobre el cuento ganador, el jurado dijo: “Una llamada desata en el narrador la necesidad de explicarse a sí mismo por qué se ha negado a acompañar a su tía al cementerio para visitar la tumba de su madre. El resultado es un relato de una vida entera en 13 páginas, una historia de duelo que funciona como el negativo de una fotografía. Vemos en él lo contrario de lo que se nos quiere hacer creer. Esa es su gran virtud: enseñarnos toda la fragilidad de alguien que teme mostrarse frágil”... El premio consiste en una residencia de un mes en la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, junto con el boleto aéreo, otorgado por la Fundación Ubuntu/Asociación Ticos y Nicas somos hermanos, y una escultura de Ernesto Cardenal.

Ganadores de ediciones anteriores: Maurice Echeverría (Guatemala, 2012) con el cuento “Pura sangre dieciochera”, Rodrigo Fuentes (2014) con el cuento “Amir”. José Adiak Montoya (Nicaragua, 2015) con el cuento “El custodio”, Berly Núñez (Panameña, 2016) con el cuento “Cuestión de fe”, Andrea Morales (Guatemala, 2017) con el cuento “El pájaro de fuego” y el salvadoreño Alejandro Córdova (2018) con el cuento “Lugares comunes”.

Síntesis biográfica y premios En esta entrevista conoceremos brevemente la trayectoria literaria de Allan, ganador del VII Premio Centroamericano Carátula de Cuento Breve 2019. Allan Armando Barrera Galdámez es escritor y poeta (nació en San Salvador El Salvador el 23 de noviembre de 1984), posee una licenciatura en Letras y una Maestría en Estudios de Cultura Centroamericana, ambos títulos por la Universidad de El Salvador (UES). Reside desde 2018 en la Ciudad de México. En 2014 obtuvo el premio único de poesía de los Juegos Florales de Sonsonate, con el poemario “Los paraísos de la desolación” y, en 2015, los Juegos Florales de Sensuntepeque con el poemario “Fragmentos del insomnio”…

¿Qué representa para ti haber ganado, el VII Premio Centroamericano Carátula de Cuento Breve 2019?. Allan: - Creo en el premio como una manera de compartir lo que escribo con otros lectores. En este caso un jurado, el cual estuvo compuesto por escritores a quienes admiro por su obra, como Sergio Ramírez (Nicaragua), Guadalupe Nettel (México) y Javier Rodríguez Marcos (España). El premio también es para mí un estímulo porque el oficio de escribir siempre está lleno de muchas dudas más que de certezas. En mi caso, siempre estoy dudando de que si lo que escribo vale la pena o no. Que mi cuento haya sido premiado de entre 128 cuentos centroamericanos, aplaca un poco esas dudas y me invita a seguir trabajando duro, puliendo lo que hago.

Por otro lado, me alegra que el premio se haya quedado nuevamente en El Salvador. El año pasado lo obtuvo salvadoreño Alejandro Córdova. Esto sugiere que en mi país hay historias muy potentes que vale la pena trabajarlas desde la literatura y compartirlas con los demás paises de la región.

¿Que te inspiró ha escribir este cuento?. -El cuento parte de una experiencia personal. Es la historia de un hijo cuyos recuerdos de su madre fallecida le atormentan y para liberarse de ese peso realiza una visita a su tumba. Yo tuve una relación complicada con mi madre y eso me inspiró a escribir esa historia, obviamente hay muchos elementos ficcionales. Pienso que al escribirlo también me liberé yo de muchas cosas. Fue bastante terapeutico. Siempre escribo desde lo que me duele.

¿Cuál es el mensaje central de este cuento? -No sé cuál será el mensaje central. Al escribirlo no pensé en un mensaje que quería enviar a los lectores. Yo lo que quería era representar la historia de un hombre atravesada por el duelo y la culpa sobre un ser querido, ubicado socialmente en una clase urbana pobre de San Salvador. Me interesaba mostrar su fragilidad interna la cual el personaje oculta dentro de una coraza de aparente dureza y cinismo. El mensaje será el que cada lector saque cuando lo lea.

Tienes una licenciatura en Letras y una Maestría en Estudios de Cultura Centroamericana, ambos títulos por la Universidad de El Salvador (UES). ¿Qué te motivó ha estudiar la cultura centroamericana?. -Estudié eso porque quería conocerme a mi mismo desde la literatura y la historia de nuestra región.

¿En qué consiste el premio Los Juegos Florales de Sonsonate? tú lo ganaste en el 2014?. ¿En cuál género ganaste este galardón? Pues es un certamen literario que se realiza cada año en El Salvador. Yo lo gané con un poemario que había escrito. Antes de escribir narrativa escribía poesía.

¿Cuál es el género literario que más cultiva?. ¿Y porqué? -En este momento es narrativa. Trabajo en un conjunto de relatos de los cuales se desprende el relato con el que gané el premio carátula. A veces escribo un par de versos, pero en este momento estoy más obsesionado en explorar con narrativa. Aparte creo que es un género que también puede apoyarse en la poesía.

¿Cuáles son los temas que más abordas en tu obra literaria? -La familia, la muerte, la pobreza, la infancia todas estas temáticas atravezadas por un velo de nostalgia.

¿Cuáles son los escritores que han influenciado en tu obra literaria?. -En narrativa uno de los escritores que más admiro es Roberto Bolaños. Admiro su manera de hacer ficción desde lo cotidiano, porque creo que yo también me situo desde ese lugar para escribir. Otro escritor que me motivó a escribir narrativa fue Pedro Juan Gutierrez. Admiro su sencillez, su estilo crudo y su manera desenfadad de decir las cosas. También el guatemalteco Marco Antonio Flores, me encanta la manera como representa la oralidad centroamericana en sus libros, para mí es un maestro.

¿Cuáles son los escritores centroamericanos que más has leído? -Roque Dalton, Jacinta Escudos, Claudia Hernández, Horacio Castellanos Moya, Marco Antonio Flores, Franz Galich, Claribel Alegría.

¿Que significan en tu vida literaria, Roberto Laínez Díaz y Jacinta Escudos?, algún mensaje especial que le quieras enviar a estos dos literatos salvadoreños. ¿Cuál sería?. -Pues ellos fueron dos maestros muy importantes en mi años formativos, lo único que puedo decirles es gracias por haberne brindado sus valiosos consejos y sugerencias para que yo pudiera mejorar mi escritura.

¿En qué proyectos literarios estás trabajando? -Como te decía antes, estoy trabajando en un conjunto de relatos. Son historias que suceden en San Salvador. Espero que algún día puedan publicarse.